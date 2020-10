Grande Fratello VIP 5: volano insulti in diretta fra Franceska Pepe e Andrea Zelletta

Il Grande Fratello VIP 5 sembra aver trovato la nuova Aida Nizar. La nuova macchina da provocazione del reality di Canale Cinque si chiama Franceska Pepe: una giovanissima ragazza di 24 anni, celebre per aver cavalcato un finto gossip (che l’avrebbero legata sentimentalmente a Vittorio Sgarbi) e una vittoria a Miss Europa 2016 totalmente inventata. Con un curriculum del genere non poteva che fare faville dello show di Alfonso Signorini!

E difatti, per la seconda volta consecutiva, il conduttore del programma ha aizzato Franceska Pepe a fare da opinionista della situazione permettendole di dire cose anche piuttosto diffamatorie. Ma questa volta la giovane influencer ha ricevuto delle risposte dirette da parte di alcuni dei concorrenti…

Grande Fratello VIP 5: lite in diretta fra Franceska Pepe e Andrea Zelletta

Nel corso del collegamento aperto fra Franceska Pepe e i vipponi, la ex di Sgarbi ha attaccato Dayane Mello e Myriam Catania; sulla doppiatrice, in particolar modo, Franceska Pepe ha sparato grosse insinuazioni: “Alza meno in gomito! Che hai anche un figlio che ti guarda da casa. Guarda come ti comporti tu in casa? Che ti strusci con ogni uomo della casa con la scusa dei massaggi… Sei tu che fai queste brutte cose. È la verità: si struscia sempre addosso agli uomini con la scusa di fare i massaggi”. Myriam Catania ha elegantemente glissato l’affronto mandandola “da Sgarbi”.

In seguito, viene ribadita l’affermazione di Franceska Pepe in cui affondava Elisabetta Gregoraci che non riuscirebbe ad innamorarsi di Pierpaolo Petrelli in quanto l’ex velino è poco economicamente agiato per gli standard della showgirl di Soverato. Petrelli ha replicato: “Hai fatto una affermazione di cattivo gusto nei confronti di Elisabetta. E l’amore va oltre ogni confine!“ alludendo alla questione economica. La Gregoraci è più consisa: “Non mi conosce. Sa poco o nulla di me. Non sa cosa dice… ma va bene così”.

… quando Franceska riesce a "rientrare" in Casa è sempre "provocante"… 😳 #GFVIP pic.twitter.com/xTEPwKs1Af — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 12, 2020

Ma ad affrontare direttamente la viperetta con la K è Andrea Zelletta che, all’ennesimo insulto (gli ha dato del “comodino”), non ci ha visto più e le ha risposto a tono: “Sei una grande maleducata! […] Sei malvagia e inutile! Ma io a te neanche ti penso perché una persona come te non merita nemmeno di essere guardata… Anzi, se la guardo la schifo! Ma stai zitta, sfigata! E impara l’educazione prima di parlare con me. Che secondo me i tuoi genitori te ne hanno date anche poche. Io comodino? Ma ringrazia che io ho un gran rispetto… Sfigata!”.