Live Non è la D’Urso, Franceska Pepe sbugiarda Sgarbi: ‘Non te l’ho mai data’

Live Non è la D’Urso crea i casi choc. Sempre Live Non è la D’Urso smonta i suoi casi choc. Questa volta al centro dell’ennesima smentita c’è la liason sentimentale fra Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe, lei da poco eliminata dalla casa del Grande Fratello VIP 5. Nelle precedenti puntate del talk show domenicale condotto da Barbara D’Urso, l’esperto d’arte aveva raccontato di aver trascorso piacevoli momenti assieme alla ex concorrente del reality Endemol stimando il tutto in sette ore di relazione e 18 minuti di effusioni consumate addirittura “dietro un quadro”.

Saputo delle dichiarazioni in questione, è Franceska Pepe a prendere la parola sul caso. E purtroppo per Vittorio Sgarbi sembra che le cose non siano proprio andate come ha raccontato lui…

Live Non è la D’Urso, Franceska Pepe sbugiarda Sgarbi

Dopo aver mandato un ricco video riassuntivo delle dichiarazioni fatte da Vittorio Sgarbi sulla sua relazione con Franceska Pepe, la ragazza è rimasta letteralmente sbigottita da tutti i dettagli sciorinati da critico d’arte tanto da smentire categoricamente fin da subito quanto da lui detto: “Io ero a Sanremo, lì ci sono degli eventi […] E lui mi ha chiesto di accompagnarlo nel corso di questi suoi eventi nel corso della giornata” ha voluto subito specificare, per poi aggiungere che “io non ho mai baciato Vittorio Sgarbi!”.

Nemmeno il tempo di evocarlo che Sgarbi arriva in studio per una sorta di faccia a faccia imprevisto. Il critico d’arte ha avuto per primo la parola ed ha subito iniziato a raccontare come sono andati i fatti. La sua versione era, in breve, la seguente: ha conosciuto Franceska a Venezia nel corso di un evento, i due si sarebbero piaciuti e lui avrebbe portato lei in un bagno per trascorrere dei momenti di “intimità”. La Pepe blocca subito Sgarbi: “Intimità? Io in un bagno con te? Ma ci siamo mai baciati?“. Sgarbi aggira la domanda: “Non mi ricordo”.

Segue un fuoco di fila di domande di Franceska Pepe a cui Sgarbi risponde con fare evasivo. Poi, stufo di risultare nel torto, Sgarbi racconta una nuova versione dei fatti: “Senti, io in realtà con te non sono stati neanche 5 minuti perché mi fai schifo!“. Lapidaria la replica della gieffina: “Senti se ti sei arrabbiato perché non te l’ho mai data puoi anche dirlo!”.