Vittorio Sgarbi su Franceska: “incontro di 18 minuti dietro un quadro”

Tra i protagonisti della puntata di Live-Non è la d’Urso del 27 settembre 2020 c’è stato anche Vittorio Sgarbi che ha raccontati due aneddoti molto particolari. Uno su Gabriel Garko e uno su Franceska, la ragazza oggi nella casa del Grande Fratello VIP anche per una relazione, breve ma intensa, avuta proprio con il critico d’arte.

Nel salotto della d’Urso, Sgarbi ha raccontato quello che è successo tra lui e Franceska, confermando che il loro incontro sia durato ben poco. Non hanno neppure passato la notte insieme ma Sgarbi racconta di un avvicinamento che lo ha lasciato molto turbato, per via del grande feeling che in pochi minuti si era creato con la Pepe.

Sgarbi era a Sanremo per questa mostra e a un certo punto incontra la ragazza che sembra essere particolarmente affascinata e così si sono appartati dietro un quadro, un incontro passionale fatto di baci e di altro, a quanto pare, che è durato 18 minuti, scherza Sgarbi. Il critico spiega che aveva chiesto alla Pepe di trascorrere anche la nottata insieme ma lei ha preferito non farlo. E poi ricorda anche che qualche giorno dopo, visto che erano uscite delle foto che la mostravano al fianco di Sgarbi in quanto fidanzata, le aveva chiesto di chiedere che fossero cancellate. “Se non ci fosse stata questa notizia, lei non sarebbe nella casa del Grande Fratello VIP 5″ commenta Sgarbi.

VITTORIO SGARBI LASCIATO DA EVA GRIMALDI PER GABRIEL GARKO

A proposito di Gabriel Garko, Sgarbi invece ricorda: “tanti anni fa ero fidanzato con Eva Grimaldi, era innamorata di me finché ad un certo punto mi tradii con Garko e si innamorò perdutamente e veniva da me a raccontarmi il suo amore. Provavo una certa antipatia per lui, un giorno andammo da Costanzo e lui fece vedere un calendario in cui era completamente nudo e gli dissi che quello era un calendario per uomini e lui reagisce come per sbarazzarsi di questa cosa”.

La d’Urso a tal proposito ricorda qualcosa che per gli appassionati dell’Ares Gate non passa inosservato. La conduttrice infatti, racconta che all’epoca lei viveva nello stesso palazzo di Gabriel Garko ed Eva Grimaldi e conferma il racconto di Sgarbi ma aggiunge anche che nello stesso palazzo, viveva anche Alberto Tarallo…

Vittorio Sgarbi su Franceska: “incontro di 18 minuti dietro un quadro” ultima modifica: da