Tommaso Zorzi in crisi al GF VIP 5 si sente solo e pensa di andare via

Sono giorni difficili quelli che sta passando Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello VIP 5 e più volte, nella giornata del 14 ottobre 2020, il concorrente ha minacciato di lasciare il gioco. Domani sera Alfonso Signorini farà a Tommaso lo stesso discorso che ha fatto a Myriam Catania, invitandolo a prendere una decisione e a essere coerente, o per l’influencer questo discorso non verrà fatto? Forse Signorini annuncerà una novità che a Zorzi potrebbe piacere, anche se i motivi della crisi di Tommaso, almeno stando alle sue parole, hanno a che fare con emozioni che prova nel suo intimo, per cui se anche dovessero entrare 10 maschioni, tutti da corteggiare, continuerebbe in ogni caso a sentirsi da solo. Da quello che si deduce dalle parole di Tommaso in casa, la sua è una solitudine che prescinde dal numero di persone che ha intorno, per cui a poco potrebbe servire l’ingresso di un uomo che Tommaso potrebbe trovare interessante…

LA CRISI DI TOMMASO ZORZI: VUOLE LASCIARE IL GRANDE FRATELLO VIP 5

Ieri sono stati Francesco Oppini e Stefania Orlando a far ragionare Tommaso invitandolo a restare in gioco ( e figuriamoci se i concorrenti hanno intenzione di continuare fino a febbraio, come si dice fuori dalla casa).

Francesco ha cercato di consolarlo con queste parole: “Io sono qui per parlare, non lo dico agli altri, ma tu devi reagire” mentre Tommaso malinconico risponde: “Inizio a sentire di non farcela più a stare qua dentro”.

“Mi sento solo, già lo sono nella vita, qua ancora di più” mentre Francesco, rivelandosi particolarmente protettivo, lo rassicura: “Io vengo a dormire da te, sei fra i preferiti ma di cosa stiamo parlando?”.

E anche Stefania ha usato delle bellissime parole per Tommaso, per fargli capire che la sua presenza per loro è fondamentale: “Prenditi il tuo tempo noi siamo qua, ma possibile che non ti arriva il bene che ti vogliamo?”.

Persino Matilde, nonostante le litigate degli ultimi giorni, e le incomprensioni, ha deciso di dire qualcosa a Tommaso per incoraggiarlo: “Tommy questa Casa senza di te sarebbe inutile”.