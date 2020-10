Andrea Ghiselli e Sitara Rapisarda stanno davvero insieme? Lo scoop

Prima ancora che questa edizione di Matrimonio a Prima vista Italia andasse in onda in chiaro, vi avevamo detto che ci sarebbero stati dei clamorosi risvolti. Dopo aver visto infatti i primi due episodi di Matrimonio a Prima vista Italia 2020 avevamo cercato di capire cosa fosse successo alle tre coppie protagoniste e, grazie alle segnalazioni, che confermavano quanto scoperto, vi avevamo raccontato che il finale di questa edizione sarebbe stato clamoroso! E prima che la seconda puntata di Matrimonio a prima vista Italia andasse in onda martedì, vi avevamo confermato della fine della storia tra Andrea Ghiselli e Nicole Soria dicendovi anche che ci sarebbero stati altri risvolti clamorosi. Vi avevamo rivelato, lunedì 13 ottobre, che Andrea alla fine si sarebbe fidanzato con un’altra sposa! La notizia è arrivata poi anche su altri siti che, con un tempismo perfetto, hanno ricevuto la stessa segnalazione che abbiamo ricevuto noi…Quando si dice il caso…

Oggi però vi aggiungiamo anche altro. Se infatti sembra essere confermato il fatto che alla fine di Matrimonio a Prima vista 2020, Andrea e Sitara Rapisarda abbiano iniziato una frequentazione, noi oggi aggiungiamo anche un altro tassello a questa storia, come dirette Barbara d’urso! E magari chissà, anche questa segnalazione domani arriverà ad altri blog che la riprenderanno e saranno poi citati come fonti. Ma anche questo è il mondo del web!

Qui intanto il nostro articolo del 13 ottobre

ANDREA GHISELLI E SITARA RAPISARDA STANNO ANCORA INSIEME?

Non avevamo voluto aggiungere altri dettagli per non rovinare la visione del programma al pubblico ma, visto che ormai la notizia è stata ripresa da molti altri blog, possiamo aggiungere qualche dettaglio. Pare che questa storia vada a gonfie vele e che Sitara e Andrea siano una coppia molto affiatata. Così affiatata che la ragazza si sarebbe trasferita a Pesaro, lasciando Roma, per iniziare a vivere insieme ad Andrea. Il Ghiselli tra l’altro avrebbe anche finalizzato l’acquisto di un nuovo appartamento dove iniziare questa convivenza con la sua neo fidanzata, e chissà forse, anche futura sposa!

Le affinità tra i due a quanto pare sono molte. Sitara ha sicuramente uno stile di vita più simile a quello di Andrea, lontano da aperitivi e abiti della Milano chic che forse al Ghiselli non tanto piaceva. Lui che è abituato al lavoro e allo svago con il tiro al piattello e la caccia, forse non aveva molto in comune con Nicole. Sitara invece lo ricordiamo, lavorava anche in un ristorante prima del lockdown e anche questo, potrebbe aver avvicinato i due, visto che Andrea e la sua famiglia sono proprietari di una osteria.

Non ci resta che aspettare la fine di questa edizione di Matrimonio a prima vista Italia, la quinta italiana e la seconda in onda su Real Time. E poi tutti a sbirciare sui social per capire se davvero, queste segnalazioni arrivate, sono reali! Non possiamo dirvi di essere certi al 100% ma la percentuale si avvicina molto alla cifra!