Matrimonio a prima vista Italia 2020 finisce col botto: Andrea lascia Nicole per un’altra sposa?

Andrà in onda questa sera su Real Time la seconda puntata di Matrimonio a Prima vista Italia 2020. In questi giorni, dopo la messa in onda dei primi due episodi, c’è stata grande curiosità e anche grande ricerca da parte di tutti i telespettatori…Tutti vogliono sapere che cosa è successo dopo la fine del programma: le coppie sono scoppiate? I sei protagonisti hanno divorziato o stanno ancora insieme? Se lo chiedono davvero tutti e il pubblico di Matrimonio a Prima vista Italia è tanto: quasi un milione di spettatori la passata settimana. Oggi quindi vogliamo parlarvi della coppia formata da Andrea Ghiselli e Nicole. I due sono stati protagonisti assoluti della prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia. Vi avevamo già detto che, stando alle nostre fonti, Nicole e Andrea alla fine avrebbero deciso di divorziare e oggi, vi diamo anche un’altra notizia su questa coppia. Si tratta di una segnalazione, che dovrete quindi considerare come tale. I protagonisti di Matrimonio a prima vista 2020 non sono presenti al momento sui social, certamente per contratto. Ma Andrea Ghiselli, che vive in un posto non poi così grande, ed essendo chiacchieratissimo, oltre che molto conosciuto per via della sua attività economica, non è passato inosservato. Per questo oggi possiamo dirvi qualcosa in più su questa coppia…

NICOLE E ANDREA HANNO DIVORZIATO ? LE ULTIME NEW SU MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2020

Solo seguendo tutte le puntate di Matrimonio a prima vista Italia potremo sapere quale sarà il finale ma, avendo ricevuto diverse segnalazioni in merito all’epilogo di questo matrimonio, possiamo dirvi, sempre con il beneficio del dubbio, che Nicole e Andrea alla fine del programma avrebbero deciso di divorziare.

ANDREA HA RITROVATO L’AMORE DOPO MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2020?

Secondo quanto abbiamo ricostruito, Andrea e Nicole si sarebbero appunto lasciati ma non solo. Galeotto sarebbe stato il programma per Andrea che, avrebbe ritrovato poco dopo l’amore al fianco di un’altra protagonista di Matrimonio a prima vista Italia. Non abbiamo prove concrete per dimostrare questa relazione ma pare che Andrea e la sua nuova fidanzata si preparino anche a fare un passo importante, la convivenza. Ma chi sarebbe la nuova fidanzata di Andrea? Pare che si tratti di una delle spose di questa edizione di Matrimonio a prima vista Italia, una tra Giorgia e Sitara quindi…

Non possiamo darvi altri dettagli ma i pettegolezzi intorno alla nuova vita di Andrea Ghiselli con mancano. Sarà vero che il ragazzo è fidanzato con una delle altre due spose o semplicemente ha un bel rapporto di amicizia con una di loro? Se fosse questo l’epilogo, sarebbe comunque clamoroso! Non ci resta che aspettare ancora un mesetto, prima di poter avere, dai social a questo punto, tutta la verità!