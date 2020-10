Matrimonio a prima vista Italia 2020: Andrea Ghiselli e Nicole, come è finita?

Andrà in onda oggi 6 ottobre 2020 la prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020, il programma di real Time sempre molto atteso dal pubblico che ama questo format. Vi abbiamo già parlato delle tre coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista, e oggi ci concentriamo in particolare su Nicole e Andrea Ghiselli. I due giovani sposi, sembrano aver sin da subito un gran feeling, nonostante Andrea, nelle sue prime confessioni, dica di non essere soddisfatto dell’aspetto fisico della sua giovane sposa. Ma come andrà a finire tra di loro, alla fine decideranno di restare insieme o di divorziare?

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020: COME E’ FINITA TRA ANDREA E NICOLE?

Nicole è una donna molto forte ma allo stesso tempo ha delle sue fragilità che si sono viste sin da subito, il giorno stesso del matrimonio quando prima della cerimonia ha avuto una vera e propria crisi. Ma vedendo il suo dolce marito, Nicole ha dimenticato tutti i mesi difficili dell’attesa durante il lockdown ed è sembrata molto soddisfatta della scelta che la scienza ha fatto per lei!

Andrea invece, sin da subito ha fatto notare che Nicole, pur essendo una bellissima ragazza, non rappresentava quello che lui si aspettava. Delle dichiarazioni molto particolari se si considera poi il fatto che, dopo il taglio della torta, Andrea non ha resistito e ha baciato la sua sposa, con un travolgente bacio passionale…Sembrava quindi che tra i due ci fosse una ritrovata intesa, nonostante tutto…Andrea sembrava molto attratto in articolare da un dettaglio fisico della sposa Nicole. Effettivamente, come capirete, ha una vera e propria ossessione per il seno delle donne, lo aveva confidato anche agli altri maschietti prima delle nozze…

Al momento abbiamo visto solo i primi due episodi di Matrimonio a prima vista ma indagando, tra Pesaro, città di lui, e Milano città di lei, abbiamo cercato di capire cosa è successo dopo. Sembra, e sottolineiamo che le nostre sono indiscrezioni frutto di voci che abbiamo raccolto, che i due alla fine abbiano deciso di divorziare, lasciandosi quindi e non credendo di essere una coppia ben assortita.

Non solo, c’è anche un’altra indiscrezione che stiamo verificando e che riguarda proprio Andrea, che potrebbe portare un clamoroso colpo di scena inaspettato…Ma per il momento non possiamo aggiungere altro, vi terremo comunque aggiornati!

Vi ricordiamo che la prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia andrà in onda oggi 6 ottobre 2020 su Real Time alle 21,20.