Elisabetta Gregoraci al GF VIP5: Adua farà rivelazioni choc, se ne parlerà molto

Al suo rientro dal cucurio o tugurio, Elisabetta Gregoraci ha raccontato al gruppo di amici che erano in stanza con lei, quello che è successo nelle ore di distacco. Parlando anche di quello che potrebbe succedere nella decima puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda oggi 16 ottobre 2020, la Gregoraci ha detto che secondo lei, si parlerà molto di Adua. Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta che ascoltavano le parole di Elisabetta, hanno fatto notare che si è già parlato molto nelle prime puntate dell’attrice siciliana e che forse questo argomento verrà messo in secondo piano, o magari trattato nella puntata di lunedì sera. Ma la Gregoraci, che sa bene quello che Adua ha detto nella sua confessione, durante la parte dedicata alla linea della vita, rassicura che la siciliana ha fatto delle rivelazioni sulla sua vita privata, che non possono restare in secondo piano.

RIVELAZIONI CHOC DI ADUA NELLA PUNTATA DEL GRANDE FRATELLO VIP 5 IN ONDA OGGI?

Elisabetta ha spiegato che la Del Vesco, parlando di quello che ha detto agli autori facendo la sua linea della vita, ha raccontato anche a lei parte delle confessioni fatte. “Vi posso dire che sono cose molto forti, impossibile che non se ne parli, sono cose della sua vita che a me ha raccontato” ha detto la Gregoraci spiegando che non riguardavano la storia di Massimiliano ma altro. Andrea e Pierpaolo non hanno fatto domande dirette alla Gregoraci ma hanno cercato di capire di cosa stesse parlando, scegliendo poi di cambiare comunque discorso, ben sapendo che l’attenzione era troppo alta forse; ne avranno riparlato nella notte quando sanno bene che le telecamere si spengono?

Noi non possiamo sapere che cosa si siano detti Elisabetta Gregoraci e Adua del Vesco perchè mentre le due parlavano in cucurio, l’attenzione delle telecamere si è spostata altrove. Andrea però ha commentato così: “Certo se voi ne stavate parlando e si è visto, non possono fare finta di nulla”. Sembra quindi che questa sera, arriveranno altre rivelazioni shock!

Cosa avrà mai da dire Adua, c’è ancora altro nella sua vita di così scioccante da rivelare? Lo scopriremo, forse, nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda oggi su Canale 5.