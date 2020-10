Grande Fratello VIP 5: Francesco Oppini ha svelato uno dei nuovi concorrenti?

Al contrario di quanto avevano raccontato i rumor, nella puntata andata in onda lo scorso lunedì 19 ottobre 2020 non ci sono stati nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello VIP 5: il gruppo di vipponi è rimasto lo stesso, eliminazione di Matilde Brandi a parte. Ma l’ipotesi che più di un “vippone” arriverà a ingrandire il numero di concorrenti in gara diventa sempre più concreta.

Dopo aver visto la sagoma di un potenziale concorrente uomo, infatti, questa volta Alfonso Signorini ha messo il carico da novanta sulla faccenda mostrando ai coinquilini una seconda figura, quella di una donna. A corollario di questa immagine nera, il conduttore ha fornito anche degli indizi sull’identità di questa persona… che qualcuno sembra aver già scoperto!

Grande Fratello VIP 5: Francesco Oppini ha scoperto un nuovo concorrente?

Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha mostrato ai “vipponi” nella casa del Grande Fratello VIP 5 la nuova silhouette che questa volta raffigura una celebrità di sesso femminile. Nel mormorio che si viene a creare in salotto, il primo a prendere parola è Francesco Oppini che subito fulmina il padrone di casa con un paio di domanda abbastanza dirette: “Alfonso, ma la ragazza è del ’76?“. Il conduttore inizia a contare di dieci in dieci per stabilire l’età: “Allora ’86, 96, 2006…” – poi risponde ad Oppini – “No! È più giovane!“

Tommaso Zorzi chiede ingenuamente: “Che lavoro fa?“. Ma Alfonso Signorini non più di certo rispondere ad una domanda di questo tipo: “Che fa? Boh. Fa tutto e niente. Ma più niente che tutto”.

A quel punto, il volto di Francesco Oppini si accende e da questa nuova illuminazione tira fuori dal cilindro una domanda abbastanza specifica: “Ma ha una sorella gemella?“. “Sì, ne ha due sparse per il mondo!” risponde il giornalista, complimentandosi per aver azzeccato la giusta pista.

A quella risposta, Francesco Oppini ha un gesto d’intesa con Tommaso Zorzi e spara un bel ghigno a favore di telecamera. “Ma quindi è la Buccino?” chiede a bassa voce Zorzi a Oppini. Nel frattempo, Signorini interroga il figlio di Alba Parietti: “Ah, ma hai un nome?”. “Io ho un cognome, sei vuoi. Buccino!“.

A quella risposta, Signorini svicola immediatamente dal discorso facendo una battuta. Poi, però, il padrone di casa chiude il collegamento con la casa con una frase sibillina: “Posso solo dirvi che non ci avete preso neanche ‘sta volta. Però, forse, Oppini…“.

Possiamo praticamente dare per cerca la presenza di Cristina Buccino fra i prossimi nuovi “vipponi” del Grande Fratello Vip 5? Su Instagram, la showgirl rivela di essere sbarcata da pochi giorni proprio a Roma.