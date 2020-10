Matilde Brandi in crisi al GF VIP 5: piange e si chiude nella lavatrice

E’ stata una serata sicuramente difficile quella di Matilde Brandi. La puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 12 ottobre 2020 le ha tolto forse qualche certezza. Non ha gradito i commenti di Antonella Elia, non ha apprezzato il nuovo faccia a faccia con Maria Teresa Ruta ma forse, come molti spettatori fanno notare, la cosa che l’ha fatta andare più in crisi è stato il televoto con la scelta del pubblico dei preferiti. Il fatto che i telespettatori del GF VIP 5 abbiano scelto tra i favoriti Maria Teresa Ruta, potrebbe aver innescato qualcosa in Matilde che da ieri, si pone delle domande. Oggi sembra essere molto turbata tanto che, dopo aver passato molto tempo a piangere e a disperarsi, ha deciso di prendersi del tempo per stare da sola. Per questo, dopo pranzo, si è chiusa nella lavatrice. Prima però è stata consolata da Dayane Mello, che le ha detto di non mollare e di ricordarsi sempre che deve essere fiera di quello che pensano le sue figlie e mettere in secondo piano tutto il resto…La Brandi continua a singhiozzare anche dentro la lavatrice, a quanto pare, molto turbata dagli ultimi accadimenti.

MATILDE BRANDI IN CRISI SI CHIUDE NELLA LAVATRICE PER STARE DA SOLA

Questa mattina Matilde si era sfogata con i suoi amici facendo notare che lei forse è passata come la [email protected] cosa che non accetta, mentre gli altri agli occhi del pubblico, sembrano migliori. Il chiarimento tra Matilde e Maria Teresa Ruta dopo la puntata non è andato a buon fine e la donna sembra sentire anche il peso di questa situazione.

I fan del Grande Fratello VIP 5, che in un primo momento sembravano apprezzare moltissimo Matilde, sembrano cambiare idea. Non è un caso infatti che la ballerina non sia risultata tra i favoriti nella nona puntata del GF VIp 5. E c’è anche chi adesso pensa che potrebbe rischiare di uscire dal gioco, anche se lo ricordiamo, la puntata di venerdì sera, non vedrà nessuna eliminazione.

Qualche ora di isolamento nella lavatrice, le farà bene? Vedremo…