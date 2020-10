Matilde Brandi ne ha per tutti: dalle minacce ad Antonella Elia fuori onda alle offese a Franceska

Per Matilde Brandi anche la nona puntata del Grande Fratello VIP 5 non è stata semplice. E mentre lei nella casa sembra essere ancora una delle concorrenti più amate, fuori succede altro. Molti spettatori fanno notare che da fatina quale era nelle prime settimane, pian piano si sta mostrando nella sua vera natura, che è quella di una donna come tante, una donna che sbaglia e che arriva a far partire la vena in situazioni durante le quali non ce ne sarebbe molto bisogno. E’ successo anche ieri sera, dopo che la Brandi ha sentito alcune frasi di Antonella Elia, dopo la discussione con Maria Teresa Ruta. Prima ha sguinzagliato le sue amiche, chiedendo di fare il possibile per eliminare la Ruta, poi si è espressa in modo parecchio forte, a tratti anche violento verbalmente, nei confronti di Antonella Elia e di Franceska Pepe.

Ma vediamo che cosa ha detto Matilde Brandi nella serata del 12 ottobre 2020.

IL DURO ATTACCO DI MATILDE BRANDI AD ANTONELLA ELIA

La prossima puntata Signorini farà vedere questi contributi ad Antonella Elia? Chissà. Intanto ecco le parole della Brandi:

Antonella l’aspetto al varco. Purtroppo lei sta in studio e deve fare… Ha detto la cosa delle mie amiche e degli aperitivi. Menomale fino a ieri che ci stava pure lei. Sono cose mal consigliate, lei avrà il suo autore.

Poi quando mi incavolo, mi prende la giugulare e ti alzo. Fino a ieri mi chiami e adesso davanti a tutta Italia mi fai passare per quella che non sono. Fammi stare zitta. – ha continuato Matilde Brandi – Non farmi inca**are. Poi io esco… Non si provi nessuno a dire cavolate per passare da grande

E ancora:

In studio c’è quella. Tanto esco, prima o poi esco. Voi non mi conoscete… Antonella ha avuto una cattiveria gratuita. Lei conosce le mie amiche e io l’ho sempre chiamata e resa partecipe. Mi ha detto che non devo essere da esempio. Perché io devo rispettarla e lei non rispetta me? Ma come si è permessa? L’ho sempre chiamata. Mi ha attaccata in maniera gratuita, non mi è piaciuto”.

Ha qualcosa da dire anche su Franceska: