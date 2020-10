Tutto il dolore di Guenda Goria abbandonata due volte e cresciuta troppo presto

E’ proprio vero che ogni giovane adolescente percorre il suo sentiero e che spesso il modo in cui diventa adulto prescinde da quello che è stato l’esempio dato. Guenda Goria nella casa del Grande Fratello VIP 5 è l’esempio di una donna che ha saputo affrontare quando era solo una ragazzina, le intemperie di una vita caratterizzata da due abbandoni. Prima quello del padre, Amedeo Goria che ancora oggi ammette di non aver saputo esserlo da giovane; poi quello di Maria Teresa Ruta che per seguire il suo nuovo amore, ha lasciato Guenda e suo fratello da soli, per andare a vivere in un’altra città. Guenda aveva 17 anni, suo fratello 14. Maria Teresa oggi si rende conto di non aver dato il migliore esempio, di aver forse sbagliato ma allo stesso tempo spiega i motivi per i quali lo ha fatto. Non voleva essere una madre ingombrante, voleva dare loro la giusta autonomia, non voleva che il suo nuovo amore cambiasse la loro vita. Ma a dirla tutta, il cambiamento c’è stato, eccome. Guenda non ha paura a raccontare la sofferenza provata, lei che ha sempre cercato di essere la prima della classe perchè pensava che solo in questo modo avrebbe meritato l’amore dei suoi genitori; lei che è stata mamma per suo fratello, che ha poi perdonato sia suo padre che sua madre nonostante tutto.

Oggi non ha neppure 30 anni ma ha la maturità di una donna che non ha avuto un esempio di madre forse, come lei stessa ribadisce. Ma vuole dire che Maria Teresa è stata ed è comunque un modello, un modello di donna.

TUTTO IL DOLORE DI GUENDA GORIA ARRIVA AL PUBBLICO

Forse le cose raccontate per il pubblico di Canale 5 saranno nuove ma Guenda e Maria Teresa hanno da sempre raccontato in tv il genere di rapporto che le ha unite in questi anni. E non hanno mai nascosto queste verità anche scomode. Maria Teresa ha sempre parlato dei suoi errori certo forse ora, vivendo al fianco di sua figlia, si sta rendendo conto quanto di lei si sia perso, e quanto di lei avrebbe potuto scoprire se solo fosse stata più presente.

E i telespettatori del Grande Fratello VIP sono stati toccati al cuore dalle parole di Guenda che con la sua storia li ha conquistati. Servirà questa carezza?