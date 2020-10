Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi ai ferri corti: litigio in casa per colpa di Matilde

Come vi avevamo raccontato in un post precedente, la serata del 22 ottobre 2020 nella casa del Grande Fratello VIP 5 era partita in modo gioioso anche grazie all’aperitivo ma si è poi trasformata in una serata da incubo con forti discussioni e malumore tra i concorrenti. Tutto è partito dal video messaggio che è stato mandato da Matilde Brandi. La ballerina ha usato delle parole molto forti, soprattutto nei confronti di Guenda Goria e di Maria Teresa. E mentre nella diretta del GF VIP 5 diceva di aver chiarito con loro, in questo video lancia delle accuse molto forti che a Tommaso Zorzi non sono piaciute. Non per il fatto che pensi quelle cose, è libera di farlo, ma per l’influencer milanese non è stata sincera visto che in casa non ha detto nulla e si è liberata di questo peso, una volta uscita. Mentre si discuteva della cosa, Pierpaolo e Francesco Oppini facevano notare che ovviamente nei video si montano solo le cose che possono provocare discussioni. Oppini tra l’altro è convinto che certe cose vengano chieste di proposito.

Per Tommaso invece la Brandi non è stata affatto coerente e si aspettava che altri in casa lo notassero, come ha fatto lui: “Per me non è vera e coerente con le cose che diceva in casa. Quello che ha detto è da str***a. A me ha salutato dallo studio dicendo che sono fantastico e simpatico e adesso mi dice di fare i passi indietro. Poi quello che ha detto a Guenda e Maria Teresa? Perché queste cose non le ha dette quando era qui?”.

QUI LE PAROLE DI MATILDE BRANDI

TOMMASO ZORZI VS ELISABETTA GREGORACI: SI ACCENDE LO SCONTRO IN CASA

La Gregoraci però ha fatto notare a Tommaso che non tutti la devono pensare come lui e soprattutto che se una persona ha costruito un determinato rapporto con Matilde, poi non ne parlerà mai male, almeno lei è fatta così. E si è molto infervorata anche perchè Tommaso le ha dato della [email protected] :

Non aveva feeling con voi, si era capito. Cosa vi aspettavate che dicesse? Tommy ma cosa dici? Ma vai, ma vai, ma vai. La verità è che tutti dobbiamo sempre dire che sei bellissimo, simpatico ecc. Io adoro lei e non me lo togli dalla testa, non ci provare. Non sono una paracu*a. Come ti viene che vado contro Matilde? Tu non puoi accettare che ti vengano dette certe cose. Ti rode il cu*o per quello che ha detto a te. Perché devo dire che ha sbagliato? Non lo penso. Io dico quel ca**o che mi pare non mi faccio dire le cose da te. Ma vai, ma dai.

La Gregoraci poi si è scagliata contro Tommaso accusandolo di stare bene solo con le persone che gli leccano il…E ha lanciato queste accuse:

Non gli puoi dire nulla, devi dirgli sono che è bello e bravo, lui è fatto così devi solo leccargli il cu*o. Smettila proprio non ci provare sai. Ma vai! Tu vai d’accordo solo con quelli che ti leccano il cu** dalla mattina alla sera Tommaso. Questa è la verità. Tu non sei paracu** per niente? See certo. Tu ne dici di tutti i colori e ti arrabbi per quello che dice Matilde?

Non ci resta che attendere la puntata del Grande Fratello VIP 5 per scoprire che cosa succederà: i due saranno chiamati a un confronto in diretta? Vedremo…