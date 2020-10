Matilde Brandi rientra in video in casa e attacca i sui ex coinquilini provocando una baraonda

Ogni volta che un concorrente lascia la casa del Grande Fratello VIP 5 deve registrare un video messaggio per i suoi ex coinquilini. Non sempre le parole scuotono i concorrenti in casa ma quello che ha detto Matilde Brandi ha dato fastidio a molti e ha provocato, nel corso di una serata che sembrava essere serena e divertente diverse reazioni. La Brandi ne ha avute per tutti ma in particolare per alcune persone che si sono ritrovate nel suo mirino e ovviamente Tommaso Zorzi, non trovando Matilde coerente nei suoi discorsi, ha criticato aspramente la romana.

Ma vediamo che cosa ha detto Matilde Brandi nel video .

MATILDE BRANDI: IL VIDEO MESSAGGIO AL GF VIP 5 FA ARRABBIARE MOLTI

Iniziamo con le parole della Brandi per Tommi:

Tommy, Tommy, Tommy, il ruolo della prima donna ti viene bene. Però fatti dare un consiglio da chi prima donna lo è stata per davvero per anni. Certe volte bisogna saper fare dei passi indietro e uscire di scena in punta di piedi ed è proprio lì che ricevi l’applauso più bello

E poi le parole contro Guenda ( che tra l’altro hanno scatenato la reazione di Maria Teresa che questa volta ha preso le difese di sua figlia spiegando a tutti cosa realmente la ragazza faccia nella vita):

Cara tu professi di essere tanto diversa da questi ragazzi, parli di Dante e Leopardi, ma fai anche altro. Altrimenti tesoro mio resterai sempre e solo la figlia di Maria Teresa Ruta

E poi la super stoccata a Maria Teresa:

Cara mia, adesso che sono uscita dalla casa si sono spenti i riflettori su di te. Come facciamo a riaccenderli? Lo dico perché tu ci tieni tanto. Le parrucche te le sei già messe, le ciglia finte e i brillantini sono finiti e se vuoi ti spedisco tutto. Bisogna inserire un nuovo colpo di scena in questo tuo copione che ti sei scritta da casa, perché qui altrimenti non succede niente

Tommaso ha fatto notare a tutti che le parole di Matilde sono state molto forti e che questi suoi attacchi non rispecchiano la donna che lei diceva di essere, vera in quanto non si limitava e affrontava tutti di petto. E invece, l’affondo lo ha riservato mentre era fuori dalla casa…