Alfonso Signoroni su Chi svela che è sordo: “Porto gli apparecchi acustici”

Alfonso Signorini ha svelato che porta gli apparecchi acustici, che è sordo e che dopo la diretta del GF Vip in cui Mario Balotelli ha detto la sua volgarità il conduttore è andato a farsi registrare le chioccioline per sentirci meglio. E’ attraverso la sua rivista Chi che Signorini ha voluto chiarire una volta per tutte cosa è accaduto quella famosa sera. Ormai la terribile battuta di Balotelli la conoscono tutti ma se tutti quelli che seguivano quella sera la puntata avevano ben capito ogni parola, il padrone di casa a causa del suo problema non aveva sentito quasi nulla. Perché non credergli? C’è chi è convinto che Alfonso Signorini avesse capito subito il senso delle parole del calciatore dette a Dayane Mello. C’è chi continua a dire che Signorini ha riso a quelle parole ma lui sente di avere la coscienza pulita. Un caso che si è ingigantito, non si può più dire nulla in tv? In questo caso davvero non si poteva dire e Mario andava fermato subito.

ALFONSO SIGNORINI PARLA DEL SUO HANDICAP

E’ lui a definirlo tale, un handicap. Il direttore di Chi spiega che è davvero sordo anche se nessuno l’aveva mai capito. Alla domanda diretta di chi gli ha chiesto perché ha fatto finta di niente, perché non ha difeso Dayane Mello immediatamente lui ha risposto: “Non ho sentito quello che lui ha detto. L’ho già detto e lo ribadisco con la stessa forza, che è la forza della verità. Non ho capito quasi nulla di quello che Balotelli diceva”.

Sono stati gli autori durante la pubblicità a dirgli tutto: “… Non ho esitato a rientrare in studio e a pretendere in diretta le sue scuse per le espressioni offensive che aveva usato nei confronti della Mello e di tutte le donne all’ascolto”.

Crede che siano gli altri in malafede e con lui che si sente a posto con la coscienza: “Tra i tanti difetti che ho, sono pure sordo e per questo porto gli apparecchi acustici. Ma questo i soliti leoni e leonesse da tastiera lo ignorano. E se pensano che debba scusarmi per il mio handicap si sbagliano di grosso”. Discorso chiuso?