Che squallida la battuta di Mario Balotelli su Dayane Mello: tutto quello che non si dovrebbe mai vedere in tv

Quello che abbiamo visto ieri sera nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello VIP è è stato uno dei momento più squallidi di televisione degli ultimi tempi. Della serie si razzola bene e si predica male. Si predica una televisione fatta di persone che rispettano le donne e gli uomini, che rispettano gli omossessuali e gli eterosessuali; una televisione senza parolacce, senza bestemmie, nel rispetto del diverso. E poi si RIDE si SCHERZA di fronte a una pessima battuta, una squallida battuta di Mario Balotelli. Se Alfonso Signorini ha problemi con l’audio e non sente quello che succede nella casa del Grande Fratello in diretta, si faccia alzare il volume, o si renda conto che non può condurre questo genere di programma. Non si può lasciar passare tutto quello che è successo e non si può far chiedere scusa a una persona solo perchè sui social di esplode una polemica che ti fa rendere conto della gravità della situazione. Anche perchè se dai a Mario Balotelli quasi 30 minuti di show in televisione, togliendo spazio a chi, come Pierpaolo ad esempio, che non ha ricevuto neppure una minima sorpresa in quasi due mesi, te la sei cercata.

Squallidi altrettanto tutti coloro i quali nella casa hanno difeso Mario Balotelli e le sue battute. Stefania Orlando ha provato a far notare che la battuta su Dayane Mello era davvero pessima ma la brasiliana per tutta risposta, non rendendosi forse neppure conto della gravità dell’offesa fatta a lei a a tutte le donne, ha detto che non le dava fastidio, che Mario scherza così, che quello è il suo modo di fare mentre Enock chiosava: “Fa anche di peggio.” Bhè ma a noi quello che di peggio fa Balotelli a casa sua, non interessa assolutamente, e ce lo saremmo volentieri risparmiato.

LA SQUALLIDA BATTUTA DI MARIO BALOTELLI A DAYANE MELLO

Questo il siparietto:

Mario, hai sentito? Dayane ha detto che ti vuole nella casa del Grande Fratello, ti vuole lì dentro

La risposta:

Eh, mi vuole lì dentro però poi dice ‘basta, basta, fai male

Dobbiamo aggiungere altro? Quello che si è visto ieri nella casa del Grande Fratello VIp è tutto quello che non si dovrebbe mai vedere in tv, soprattutto se si punta il dito contro certi salotti e si dice che non si fa quel genere di tv.