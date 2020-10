Mario Balotelli ed Enock quando al GF VIP arrivano figli e figliastri

Ci sono concorrenti nella casa del Grande Fratello VIP 5 che da quasi due mesi non vedono e non sentono nessun parente. Pensiamo a Patriza de Blanck che qualche giorno fa è andata in crisi per non aver avuto mai modo di sentire sua figlia Giada, sfogandosi con i compagni; pensiamo a Pierpaolo che ha avuto modo di ascoltare il suo bambino solo per pochi secondi mentre stava giocando. Ma pensiamo anche alla stessa Elisabetta Gregoraci protagonista si, ma senza una persona speciale arrivata per lei in puntata. E poi c’è Enock che nel corso di questo periodo ha visto per ben due volte suo fratello Mario Balotelli, la fidanzata, gli amici, i genitori, la sorella. Mancano solo i vicini di casa e poi ha visto davvero tutti.

Non è solo questo chiaramente che ci porta a dire come in questa trasmissione ci siano dei figli e dei figliastri e vi faremo adesso un elenco di cose assurde accadute nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 23 ottobre 2020 con l’ingresso in casa di Mario Balotelli.

SE NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 5 CI SONO FIGLI E FIGLIASTRI

-Il calciatore non ascolta quello che dice Signorini, parla fuori onda e continua a dire a Enock delle cose che accadono fuori, cosa che non si potrebbe fare

-Dice di aver bevuto tre gin in diretta ma facciamo come se nulla fosse

-Lancia una sfilza di parolacce

-Chiede a Enock se voglia restare o voglia uscire, dicendo che tanto lui può decidere anche se e quando farlo uscire

-Balotelli prende in mano il cellulare e chiama la famiglia , chiedendo esplicitamente di non parlare in inglese ma nella lingua africana in modo che si possano capire tra di loro

-Continua a dire a Enock cose per diversi minuti, anche di tutto quello che succede fuori

-Fa una battuta imbarazzante sulle sue dimensioni e quelle di Rocco Siffredi che viene ripresa dal saggio Pupo, ancora più imbarazzante

-Fa una battuta misogina e sessista a Dayane Mello che ahinoi resterà nella storia della tv

-Prende il cellulare in mano per mostrare a Francesco Oppini che la sua fidanzata gli ha scritto, parlando di quello che succede fuori, senza che il conduttore intervenga

-Continua a restare in casa dopo la diretta del Grande Fratello VIp provando anche a entrare, per fortuna alcuni concorrenti lo fermano

-Resta in casa dopo la diretta almeno per altri 10 minuti, e si perchè Alfonso Signorini glielo ha promesso

E mentre Balotelli fa la metà di queste cose in diretta, nessuno lo ferma. Si RIDE una roba imbarazzante che manco nelle peggiori tv locali va in onda. In tutto ciò gli altri concorrenti ridono scherzano, qualcuno storce il naso. Qualcuno da casa pensa che Enock è protagonista delle dirette nonostante per tutta la settimana sia vivo come i poster degli ex concorrenti appesi ai muri. Il poster di Giulia de Lellis ha più vitalità.