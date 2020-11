GF Vip 5, Alba Parietti e Franco Oppini dopo le frasi choc di Francesco: “Deve chiedere scusa”

E’ scoppiata la polemica social dopo alcune affermazioni infelici che Francesco Oppini ha fatto nella casa del Grande Fratello Vip 5. Il concorrente ha detto delle vere e proprie frasi choc contro le donne e il popolo del web vorrebbe dei seri provvedimenti nei suoi confronti. Ad intervenire sul comportamento di Francesco Oppini sono stati pure i suoi genitori. “Ha fatto realmente battute, (venute male) e ha offeso 2 signore anche solo, per il gusto della battuta conviviale, non importa quale fosse il contesto, i toni scherzosi ecc” ha scritto la Parietti in un lungo post su Instagram.

Alba Parietti questa volta non difende Francesco Oppini dopo le frasi al GF Vip 5

“Sono frasi che non si dicono e offendono le donne in generale e toccano temi troppo delicato su cui non ci si deve permettere mai di scherzare. L’utilizzo di certe parole è importante e vanno pesate, soprattutto di questi tempi. Deve chiedere scusa” ha proseguito la mamma del concorrente del GF Vip 5. “Senza tante giustificazioni che ce ne siano state o no è totalmente irrilevante. Si deve chiede sempre scusa se si offende la sensibilità di qualcuno e una categoria di persone troppo spesso vessate” ha continuato la Parietti sul social network. Poi la showgirl ha concluso: “Il contesto e il tono scherzoso non sono alibi sufficienti, quando in siamo e quindi televisione anche se in condizioni particolarmente difficili, passa comunque un esempio importante“.

GF Vip 5, qual è il destino di Francesco Oppini nella casa? Ecco le parole di suo padre Franco

Basteranno delle scuse sincere a perdonare le terribili frasi pronunciate al Grande Fratello Vip 5 da Francesco Oppini? Per il pubblico del reality show di Canale 5, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini meriterebbe un provvedimento disciplinare molto serio come la squalifica dal programma. Sui social network, il popolo del web si è davvero scatenato contro il telecronista sportivo ma per il momento è ancora tutto in sospeso.

Intanto anche suo padre Franco Oppini ha commentato a Live – Non è la d’Urso affermando che la frase è tagliata e bisogna ben analizzare il contesto e il senso. “Le cose si possono dire tra uomini. Poteva essere: ‘A Verona i miei amici le saltano addosso’ che è diverso” ha spiegato Franco Oppini che comunque non giustifica Francesco.