Bake Off Italia 2020: finale a sorpresa nella ‘dolcissima’ puntata a tema zucchero

Bake Off Italia 2020 è giunto poche puntate dall’episodio conclusivo. E proprio per cercare di mantenere sempre più aperta la gara fra i sei pasticceria amatoriali, questa volta la trasmissione si è concesso un fuori programma davvero “dolcissimo”, proprio come il tema della puntata andata in onda venerdì 6 novembre 2020.

La puntata “dolcissima” è stata in realtà una puntata interamente dedicata all’ingrediente dolce per eccellenza, lo zucchero. I pasticceri amatoriali hanno dovuto mettersi all’opera con una prova creativa, una prova tecnica e una prova a sorpresa incentrate sulla realizzazione di torte in cui lo zucchero era protagonista ma lavorato in maniera sempre diversa.

Bake Off Italia 2020: finale a sorpresa il 6 ottobre

Nella prima prova di puntata, la prova creativa, i pasticceri amatoriali in gara hanno dovuto rivisitare uno dei classici della pasticceria: le meringhe. Farcite, a bignè, in mini e macro porzioni: ogni versione è stata accettata dai giudici con pareri che hanno spaccato il tendone in due; tre preparazioni sono stata apprezzate (quelle di Matteo, Sara e Monia) mentre le altre tre sono state molto criticate (quelle di Elena, Philippe e Maria). Bake Off Italia 2020 tutti i concorrenti: pronti per i dolci in forno

Si passa poi alla prova tecnica. In questa seconda manche i concorrenti hanno dovuto replicare al buio la difficilissima torta Autumn Dome (Cupola in Autunno); la torta già complessa in quanto multistrato prevedeva anche la realizzazione di una cupola di zucchero da posizionare in cima al dessert.

Come da tradizione, la puntata si chiude con la terza ed ultima prova, ovvero la prova a sorpresa: in questa ultima fase della gara, i concorrenti hanno dovuto realizzare una torta con caramello. Fatte le dovute valutazioni, i giudici di Bake Off Italia 2020 hanno deciso chi sarebbe andato il nuovo Grembiule Blu e chi eliminare…

Il Grembiule Blu di questa settimana è andata ad Elena che è riuscita a destreggiarsi abilmente nelle tre prove. A rischio eliminazione, invece, abbiamo trovato Philippe, Sara e Monia. Il verdetto però non c’è stato: visto che il tema era la “dolcezza” per questa volta i giudici hanno deciso di non eliminare alcun pasticcere amatoriale. Nella prossima puntata la giuria non sarà così clemente: arriva come giudice ospite il vulcanico Gino D’Acampo.