Bake Off Italia 2020 tutti i concorrenti: pronti per i dolci in forno

Il 4 settembre si apriranno le porte del tendone! Inizia una nuova edizione di Bake Off Italia, che è stata registrata proprio in queste settimane. Bake Off Italia 2002 torna quindi in onda a settembre, con massima attenzione alle norme di sicurezza e con qualche novità. Una su tutte sicuramente, la presenza di un nuovo giudice. In questa edizione di Bake Off Italia, sempre condotta da Benedetta Parodi, vedremo infatti Csaba dalla Zorza. Al suo fianco i tre storici volti del programma di Real Time. Ritroveremo quindi Damiano Carrara, Ernst Knam e Clelia d’Onofrio.

In queste ore, via social, Real Time sceglie di presentare il “cast” di questa edizione di Bake Off Italia, facendoci conoscere un po’ meglio i concorrenti.

Vediamo quindi chi si cimenterà con la preparazione dei dolci, in questa nuova edizione di Bake Off Italia. Conosciamo meglio tutti i protagonisti.

BAKE OFF ITALIA DOLCI IN FORNO: TUTTI I CONCORRENTI DELL’EDIZIONE 2020

Come sempre il cast è molto variegato con concorrenti che arrivano da tutta Italia. Da Nord a Sud pronti a mettere tanti dolci in forno! C’è grande attesa tra l’altro, per il primo concorrente Drag Quenn nella storia di un reality/talent! E’ Peperita e vuole scrivere la storia della pasticceria in tv. Da segnalare in questa edizione nessun concorrente minorenne e nessun concorrente più grande di 60 anni. Elisabetta, 59 anni, è la più “anziana” di questa edizione. Immaginiamo che si sia cercato di tutelare, per via di quello che sta succedendo in Italia e nel mondo, la fascia di età superiore che è comunque più a rischio contagi, nonostante tutte le norme di sicurezza e le misure rigide che si sono seguite nel corso delle registrazioni.

Giacomo, in arte Peperita (37 – Milano), è un impiegato di giorno e una Drag Queen di notte, quando si esibisce in esuberanti e divertenti spettacoli. Pugliese di nascita, si è trasferito a Milano e si è aggiudicato il titolo di Miss Drag Queen 2017, imitando nello show, Benedetta Parodi. Ed è proprio grazie a lei che si avvicina alla pasticceria. Partecipa per diventare la prima Drag Queen pasticcera d’Italia e portare tutto il suo colore sotto il tendone.

Alessandra Gervasi (38 anni – Anzio, RM) è una giovane donna di Anzio, moglie e mamma di due bambine, è soprannominata “Bouganville” dagli amici perché ha sempre la testa fra le nuvole. Partecipa a Bake Off Italia per prendersi per la prima volta nella sua vita un momento per se stessa e dimostrare a tutti quello che sa fare. E’ stata la prima a essere presentata con un video sui social, è molto sensibile, si commuove per qualsiasi cosa. Porta a Bake Off una cucina casalinga ma non per questo non competitiva e pensa di avere tutte le carte in regola per vincere.

Fedele Battipede (44 – Castrovillari, CS) è un simpatico attore teatrale, si occupa di marketing digitale, fa il conduttore radiofonico e arbitro di pallavolo. Un paio di anni fa, in un periodo in cui non lavorava ha deciso di iniziare a studiare pasticceria come piano B e si è appassionato sempre più. Uno dei suoi sogni è aprire una bakery nella sua Calabria e viene a Bake Off Italia per mostrare a tutti che ha le capacità per farlo.

Arturo Albani (36 – Rimini) ha la passione per la tecnologia e per la cucina e moltissimi hobby: l’arco, i fumetti, le serie tv, i film, i giochi di ruolo ed è anche un abile pilota di droni, si definisce un nerd al 100%. Per lui partecipare a Bake Off Italia è il miglior modo di mettersi alla prova. Anche Arturo condivide con chi lo segue la sua grande passione per la cucina, con decine di preparazioni. E non mancano anche le foto con il suo bambino alle prese con i dolci.

Alessia Merendino (28 – Padova) è una giovane maestra d’asilo con un amore sfrenato per la pasticceria. Dalla sua pagina instagram si può davvero notare la grande passione per i dolci, sono decine le foto delle sue preparazioni. Ha inseguito questo lavoro per tutta la vita ma ha di recente ha realizzato che quello che la fa stare veramente bene è il preparare dolci. Ha sempre sognato di arrivare sotto il tendone di Bake Off Italia e vuole vincere per trasformare questo sogno in un lavoro.

Chiara Cajelli (34 – Varano Borghi, VA) è una food-writer e nel suo blog «bocconciniqb.com», oltre alle classiche ricette, dolci e salate, Chiara propone una versione esteticamente identica anche per i cani. Partecipa a Bake Off Italia per dimostrare a se stessa e a tutti la sua bravura. Anche nella sua pagina Instagram ci sono decine di foto delle sue dolcissime preparazioni! E sembrano davvero molto invitanti.

Elisabetta De Mattia (59 – Milano) è una milanese DOC e lavora come impiegata bancaria. Ma oltre a quello della pasticceria ha molti altri interessi: le piace cantare e ama moltissimo la musica. Le piacerebbe aprire una sua pasticceria in stile shabby chic. Partecipa a Bake Off Italia per sfidare se stessa e vedere fino a che punto può arrivare.

Elena Gasponi (20 – Conegliano, TV) è diplomata in pasticceria all’Istituto Alberghiero e sogna di aprire una sua pasticceria. Le piace andare a cavallo e ama alla follia la sua cagnolina Leila. E’ una ragazza tenace e determinata e partecipa a Bake Off Italia proprio per avverare il suo sogno: diventare una pasticcera ai livelli di Knam e Damiano.

Giovanni Stilo (24 – Locate Varesino, CO) è un tecnico informatico con un grande amore per la moda e le scarpe. La sua passione per la pasticceria nasce sin dall’infanzia quando, per golosità, si è cimentato nella preparazione di dolci. Pretende molto da se stesso e partecipa a Bake Off Italia per mettersi in gioco e portare il suo lato artistico sotto il tendone.

Monia De Carolis (45 – Folignano, AP) è una donna forte e fiera che dopo un’importante carriera in banca ha scelto di allentare gli impegni di lavoro per stare con la sua famiglia. Ora che ha finalmente del tempo libero da condividere con i figli, si è data al cake design, è abilissima a creare grandi torte decorate con pasta di zucchero. Partecipa a Bake Off Italia per dimostrare che ha ripreso in mano la sua vita.

Philippe Chini (25 – Segno, TN) ha tre grandi passioni: il vino, i dolci e le donne. È fisioterapista e sostiene che saper fare bene i massaggi e preparare i dolci sia una combinazione perfetta per sedurre le ragazze. Partecipa a Bake Off Italia per diventare ancora più bravo e conquistare ancora più donne con i suoi dolci.

Gino Del Monte (25 – Firenze) detto “Gino Pasticcino” è uno studente di storia dell’arte di Firenze. Lavora come mediatore culturale e organizza visite e tour nei musei. E’ un creativo e gli piace moltissimo disegnare. 10 anni fa ha deciso di diventare vegetariano e ha quindi iniziato a preparare dolci nuovi. Partecipa a Bake Off Italia per riuscire a far diventare la sua passione un lavoro.

Matteo Felici (35 – Milano) ha un amore sfegatato per tutto ciò che è ordine e precisione, e queste caratteristiche le mette anche nei suoi dolci. Si è avvicinato alla pasticceria mentre si prendeva cura della madre malata. Il suo sogno è proprio quello di aprire una pasticceria che rispecchi il suo stile e la sua originalità. Partecipa a Bake Off Italia per prendersi una rivincita personale e cambiare vita.

Valeria Tornatore (38 – Palermo) è una cantante lirica di Palermo. Tra tour e spettacoli, Valeria vive con le sue due figlie e con il marito, un pianista e insegnante di musica. Le piace creare dolci particolari e belli da vedere e si è costruita un piccolo laboratorio casalingo che chiama la sua “stanza magica”. Nonostante i grandi successi ottenuti sul lavoro, Valeria vuole dimostrare di potercela fare anche nel campo della pasticceria e Bake Off Italia è il modo migliore di farlo.

Sara Moalli (28 – Gallarate, VA) è una designer che ha trovato nella passione per la pasticceria la vera se stessa. Studiando è diventata sempre più brava in cucina. Partecipa a Bake Off Italia per dimostrare al padre, che non crede molto in questo suo desiderio, che può cambiare radicalmente la sua vita e diventare una pasticcera professionista.