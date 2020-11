Alba Parietti e Francesco Oppini si ritrovano e si promettono di cambiare in meglio

Avere come mamma Alba Parietti non è sicuramente la cosa più semplice del mondo e più volte Francesco Oppini ha parlato della show girl come di una presenza ingombrante nella sua vita. Allo stesso tempo molte volte i figli non si rendono conto della fortuna che hanno ad avere la presenza di una mamma, una persona piena d’amore, pronta a tutto pur di difendere il figlio che ama più al mondo. E durante questi due mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello VIp 5, anche grazie al rapporto con Tommaso, Francesco si è reso conto di quante volte si è negato un abbraccio con sua madre, di quel ti voglio bene che non le ha mai detto, di quella cena da soli che non hanno fatto, di quel come stai non chiesto…Così nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda ieri, 9 novembre 2020, Alba e Francesco, seppur a distanza, hanno avuto modo di chiarirsi e forse anche di dirsi qualcosa che non si dicevano da tempo.

AL GF VIP ALBA PARIETTI INCONTRA FRANCESCO OPPINI

Alba ha strigliato suo figlio per alcune cose dette ma poi lo ha invitato a godersi il gioco con la consapevolezza che chi c’è fuori lo ama, che i suoi amici lo amano e lo aspettano con affetto:

Siamo torinesi, i sentimenti facciamo fatica a dimostrarli (…) Quando ti ho detto di venire al GF ti ho detto ‘vai come se andassi a fare il militare’, invece sei riuscito a mostrare parti di te che sono state importanti per tanta gente. La fortuna di poter dire a un genitore ’scusami, ho sbagliato, vorrei dirti ti voglio bene’ a tanti non è capitato (….) E’ strano non esserci riusciti a dire prima delle cose, ci manchi (…) Ci sei piaciuto anche se hai detto tante cretinate (…) Non aver paura di essere piccolo-borghese, non aver paura di baciare Tommaso

Francesco ha spiegato a sua madre che in casa, ha capito delle cose che fuori non aveva mai compreso e che adesso è pronto anche per fare un grande passo, vuole diventare papà perchè si è reso conto che Cristina è la donna giusta. Poi per chiudere con un sorriso, dopo i fiumi di lacrime versati, ha invitato sua madre a non ossessionare la redazione con telefonate.

Nessun abbraccio fisico tra i due ma sicuramente un incontro molto forte pieno di sentimento che ha fatto bene a entrambi e anche al pubblico a casa.