GF Vip 5, lite notturna tra Tommaso e Francesco Oppini: Zorzi ci va pesante

I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 proprio non riescono a stare tranquilli. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno nuovamente litigato! I due inquilini del reality show di Canale 5 hanno avuto una discussione notturna dopo che il figlio di Alba Parietti ha scritto una lettera a Dayane Mello. Francesco ha cercato di riconciliare i rapporti con la modella viste come sono andate le cose tra di loro negli ultimi giorni. Tommaso però non ha gradito particolarmente e si è dimostrato quasi geloso. L’influencer ha paura che Oppini possa riallacciare buoni rapporti con Dayane? Vediamo che cosa è successo.

GF Vip 5, si scalda l’atmosfera: nuovo scontro tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi

Zorzi non è riuscito a comprendere il perché il suo amico Francesco ha deciso di perdonare Dayane Mello e trovare un buon equilibrio con la bella modella brasiliana dopo quello che è successo tra di loro. Oppini ha spiegato a Tommaso che tra lui e Dayane i rapporti non sono certo quelli di prima ma sicuramente era importante cercare un chiarimento per poter convivere senza ulteriori disagi al GF Vip 5. Tutto insomma è partito dalla lettera per Dayane, peccato che poi i due gieffini si siano accusati a vicenda di cose precedentemente accadute tra di loro nella casa. Tommaso ha pure accusato Francesco di averlo fatto allontanare dalla Mello ma Oppini non aveva chiesto al concorrente di frenare l’amicizia con Dayane. I toni si sono accesi sempre di più. Qualcuno ha ipotizzato che Tommaso Zorzi si sia ingelosito dopo che Francesco ha dimostrato interesse a recuperare un rapporto civile con la modella. Sarà davvero così?

Ennesimo scontra tra Tommaso e Francesco al GF Vip 5: poi Oppini va a dormire con lui

Dopo il litigio Tommaso Zorzi è andato a confrontarsi con Stefania Orlando e Giulia Salemi mentre Francesco Oppini ha trovato il sostegno di Elisabetta Gregoraci. Insomma, l’amicizia tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 si è inclinata di nuovo e questa volta, forse, potrebbe essere addirittura una cosa definitiva. Nonostante tutto quello che è accaduto però Francesco Oppini ha deciso di continuare a dormire nel suo letto, proprio accanto a Tommaso Zorzi. L’influencer non è stato per nulla contento della scelta del commentatore sportivo e si è messo il più lontano possibile da lui creando anche una sorta di separé con i cuscini.