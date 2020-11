Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi riagguantano la finale di Ballando e sognano in grande

Diciamolo pure: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro in questa edizione di Ballando con le stelle avrebbero meritato molto molto di più. La conduttrice e il maestro hanno dimostrato, come giustamente ricordavano alcuni giurati, una sintonia e una intesa che non è mai scontata nella coppia a Ballando con le stelle. Eppure il destino ha fatto loro degli sgambetti e, seppur con la soddisfazione di esser arrivati in finale, Elisa e Raimondo probabilmente sanno che avrebbero potuto fare molto molto di più. Se infatti arrivassero a vincere, il pubblico è l’unico a dover decretare la coppia vincitrice di Ballando con le stelle 2020, la vittoria portata a casa avrebbe un sapore dolce amaro. Forse perchè chi è arrivato in finale con loro ha avuto un percorso meno duro dal punto di vista fisico/medico/psichico ma si è speso in pista in tutte le prove. Ecco forse per Elisa e Raimondo, dopo l’infortunio, sarebbe stato giusto pensare di tornare magari nella prossima edizione perchè avrebbero dimostrato ballo dopo ballo che quella coppa poteva essere loro e che per gli altri non ci sarebbe stata storia.

BALLANDO CON LE STELLE 2020: ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO RIAGGUANTANO LA FINALE

Avrebbero meritato i 10 della giuria in ogni puntata. Avrebbero meritato elogi ma anche critiche e anche la possibilità di raccontarsi di più, non solo per la quantità di visite mediche fatte. Erano partiti alla grande e poi si sono un po’ persi strada facendo anche se nel corso della semifinale hanno dimostrato chi sono e quanto possono dare. Potrebbero anche vincere, e forse per loro sarebbe una vittoria giusta, visti i grandi sacrifici fatti per essere di nuovo su quella pista..Vedremo! L’appuntamento è per il prossimo sabato con la finalissima di Ballando con le stelle 2020.

Potrebbe succedere di tutto perchè a contendersi la vittoria, mai come in questa edizione, ci sono diverse coppie e non un solo favorito. Sarà una lotta all’ultimo passo ma anche all’ultimo like sui social.