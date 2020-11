Tommaso Zorzi e Dayane Mello litigano per il vino e piovono accuse ma anche critiche

Un sabato sera che non finisce con la classica allegria nella casa del Grande Fratello VIP 5. La festa era iniziata nel migliore dei modi in casa ma poi è successo anche altro. Tommaso Zorzi e Dayane Mello hanno avuto una brutta discussione a causa del vino. Come saprete ai concorrenti non è permesso sempre di bere, succede solo in alcune circostanze e abbiamo visto anche quello che accade quando si lasciano andare ( pensiamo alla notte di Halloween ad esempio). Ieri sera Tommaso e Francesco sono andati in confessionale per chiudere altro vino per la serata e quando sono usciti, Zorzi ha sentito Dayane sparlare di come si comportano dopo che bevono ( ben dimenticando quello che ha fatto anche lei nelle altre feste, ma i video ce lo mostrano senza troppe maschere). Tommaso non ci sta e inizia a chiedere alla Mello spiegazioni, non volendo far passare determinate frasi in tv.

LE ACCUSE DI DAYANE MELLO VERSO I SUOI COINQUILINI

Iniziamo dall’uscita della Mello che, parlando con la contessa e Massimiliano Morra, fa notare che nella casa non si sa bere e non si hanno limiti:

Se sapessero bere, ma non sanno bere. Sono stupidi loro. Spaccano i vetri, poi tagliamo i piedi. Sono bambini, non sanno bere, ma va benissimo così. Io sono quella che posso bere tre / quattro bottiglie con i miei amici e non succede niente

Queste parole chiaramente non erano rivolte solo a Tommaso ma a quanto pare, solo Zorzi ha avuto modo di controbattere mentre regnava il silenzio tra gli altri.

Tommaso però non vuole in nessun modo far passare dei messaggi sbagliati, e sottolinea che la Mello è stata la prima a chiedere altro vino e a bere.

Lei vuole altro vino e dato che non glielo danno dice che è colpa nostra, non può permettere di dire che io sono irresponsabile quando bevo, è un messaggio che non può passare in televisione. Ha detto, perché l’ho sentito con le mie orecchie ‘I ragazzi sono irresponsabili perché bevono, io sono una mamma‘, capito? Ma tu sei matta nel cervello, se l’altra volta c’erano i vetri per terra è perché tu l’altra volta hai fatto cadere 12 bottiglie

Sui social durante la discussione, sono stati quindi ripubblicati i video di tutte le cose che la Mello ha fatto da brilla insieme a Tommaso. Lei che regge così bene il vino è più volte caduta in piscina, in giardino, ha fatto la doccia con i tacchi con un balletto hot insieme a Rosalinda…