90 giorni per innamorarsi e poi: Angela e Michael alle prese con il covid 19, stanno ancora insieme?

E’ iniziata ieri su Real Time una nuova stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi...Una stagione molto bizzarra perchè quello che vediamo in onda in Italia in questo momento, sembra accaduto un secolo fa. Siamo lontani, molto lontani dalle prime avvisaglie del covid 19 e tutto quello che è stato raccontato in questa edizione lo conosciamo in parte già, visto che molti dei protagonisti hanno poi registrati i video per l’edizione speciale di 90 giorni per innamorarsi dedicato alla quarantena. E allora vogliamo andare oltre, cercando di parlare di quello che è successo durante questa pandemia mondiale che, come immaginerete, ha causato diversi problemi a tutti i protagonisti del programma americano, viste le distanze da colmare.

Iniziamo proprio da Angela e Michael che sono una delle coppie più amate negli Usa di 90 giorni per innamorarsi. Che cosa è successo durante questa pandemia, alla fine Michael ha raggiunto la sua Angela in America e vive con lei?

ANGELA E MICHAEL SI SONO SPOSATI NEGLI STATI UNITI: LE NEWS

Vi avevamo già detto mesi fa che nonostante la distanza e le difficoltò causate della differenza di età di Angela, e del fatto che forse non potrà avere dei figli, alla fine Michael e la giunonica americana si sono sposati. Il suo stallone nigeriano è diventato a tutti gli effetti suo marito. In questa stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi, vedremo la prima festa per le nozze che si è svolta in Nigeria. Da quello che possiamo vedere anche sui social della coppia, Michael ha poi avuto modo di andare anche negli Usa e anche lì c’è stata una nuova festa. Ma non ha ancora avuto la possibilità di vivere negli Stati Uniti al fianco di sua moglie.

ANGELA E MICHAEL ANCORA LONTANI: LUI VIVE IN NIGERIA

Come potrete vedere dai tanti video postati sui social, Michael e Angela non hanno affrontato il lockdown e la quarantena insieme. Lui si trova in Nigeria mentre Angela è rimasta nella sua casa insieme a sua madre e alle adorate nipotine, con le quali ha affrontato i mesi più duri per gli Stati Uniti come per il mondo intero.

Questa pandemia quindi ha messo la coppia in seria difficoltà. Michael avrebbe voluto avere un bambino e sembrava che Angela potesse avere delle possibilità ma è passato quasi un anno anche dalle procedure fatte. E il covid, che ha rallentato tutto, anche le procedure di visto per il nigeriano, non ha facilitato le cose. Sembra sempre più difficile immaginare che i due possano avere un bambino. Da febbraio è stata bloccata la possibilità di volare in Nigeria dagli Usa per cui i due sono distanti ormai da mesi. Continuano però a sentirsi sui social e Angela è anche molto attiva in diversi programmi televisivi che trattano delle vicende dei protagonisti di 90 giorni per innamorarsi. Al momento però, non ci sono altre novità su questa coppia!