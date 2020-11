L’Isola dei famosi 2021 si compone il cast: le prime indiscrezioni sui concorrenti

Non sembrano esserci molti dubbi: Mediaset pare sia pronta a dare il via ai preparativi per la nuova edizione dell’Isola dei famosi. A condurre il reality che per ovvi motivi non sarà ambientato in Honduras, dovrebbe essere Ilary Blasi. La conduttrice quindi avrà l’onore di condurre la prima edizione dell’Isola dei famosi italiana durante una pandemia! Si parla molto in questi giorni di location, concorrenti e altre scelte. Si sa ben poco di concreto. La prima notizia è sulla messa in onda: dovrebbe andare in onda nel nuovo anno, forse a inizio 2021! La seconda riguarda la location: della cosa si è molto parlato anche nella passate settimane. Non potendo immaginare un viaggio rischioso per l’Honduras e tutte le complicazioni di un reality al tempo del covid 19, Mediaset avrebbe optato per la Spagna, dove tra l’altro ci si potrebbe appoggiare su Telecinco, rete gemellata con Canale 5. La location scelta sarebbero Le Canarie. Un’isoletta dell’arcipelago piccolina pronta ad accogliere i naufraghi dell’Isola dei famosi 2021, ma allo stesso tempo, strutture sanitarie e anche una distanza ben diversa con l’Italia, qualora ci fosse bisogno di un intervento repentino.

ISOLA DEI FAMOSI 2021: ULTIME NEWS SUL CAST DI QUESTA EDIZIONE

E adesso arriva il toto nomi. Sono tanti i VIP che nelle interviste che rilasciano parlano della possibilità di fare l’Isola dei famosi, uno dei pochi reality che da sempre piace a tutti, vista la possibilità di mettersi alla prova nel gioco. Tra gli ultimi ad aver lanciato questo tipo di appello sui social sembra esserci Kikò Nalli. L’ex marito di Tina Cipollari dopo aver fatto il GF, è pronto anche per le palme di cui ha parlato di recente in una sua storia sui social, avrà fatto il provino o lo vuole fare?

Ma il nome di punta di questa edizione 2021 dell’Isola dei famosi dovrebbe essere un altro. Dovrebbe infatti arrivare sull’Isola dei famosi 2021 Can Yaman e questa notizia sarebbe clamorosa, visto il grande seguito che l’attore turco ha ovunque in Europa!

Tra gli altri nomi che circolano anche in rete in queste ore abbiamo quello di Pago, reduce da un altro reality/talent, Tale e quale show. E a proposito di chi ormai i reality vuole conoscerli da vicino, un altro nome in quota Maria de Filippi è quello di Sossio Aruta . Altra protagonista ormai più che nota, ma in quota Barbara d’Urso, è Mila Suarez. Tornando alla corte di Maria invece ecco due nomi di due ex tronisti, con un percorso nel programma di Canale 5 molto diverso: Lucas Peracchi ( attuale fidanzato di Mercedesz Henger) che alla redazione di Maria ne ha combinate di ogni; e Lorenzo Riccardi ancora cocco della de Filippi! A 20 anni di distanza dal suo esordio in tv nella prima edizione del GF, che tra l’altro vinse, una delle protagoniste dell’Isola dei famosi 2021 potrebbe essere Cristina Plevani . Luigi Oliva è invece famoso semplicemente per essere un ex fidanzato di Pamela Prati ma a quanto pare, il tanto che basta…Un altro nome interessante, vergine dai reality, a differenza del papà, potrebbe essere quello di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e di Simona Ventura, uno che l’Isola ce l’ha nel destino insomma!