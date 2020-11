Andrea Ghiselli e Sitara Rapisarda senza lieto fine ma c’è ancora una possibilità?

Non solo la puntata speciale di Matrimonio a Prima vista Italia 2020 in onda questa sera ma anche un nuovo episodio, il decimo, dal titolo Tutta la verità che andrà in onda il primo dicembre su Real Time. E proprio la prossima settimana scopriremo una cosa che riguarda Sitara Rapisarda e Andrea Ghirelli. A dire il vero i due hanno rilasciato ieri una intervista a Fanpage.it spiegando che tra loro le cose non sono andate bene e che la relazione è finita. In questo faccia a faccia con li esperti però diranno anche qualcosa in più che permetterà di capire come stanno a oggi le cose ( la puntata dovrebbe esser stata registrata qualche giorno fa). Andrea e Sitara in ogni caso, a differenza di quanto accadeva un mesetto fa e più, arrivano davanti al trio di esperti da separati!

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020: SITARA E ANDREA SI SONO LASCIATI

Andrea spiega agli esperti che è stato lui a decidere di lasciare Sitara. Tutto tra loro è iniziato ad andare male nel momento in cui sono iniziate le registrazioni. Infatti quando si erano ritrovati di fronte agli esperti, non erano andate ancora in onda le puntate. Per cui la puntata “E poi” risale ai primi di ottobre. Successivamente quindi, da quando la puntate sono state trasmesse, Sitara ha visto delle cose che non le sono piaciute e sono iniziati i litigi sempre al mercoledì, il giorno post puntata.

Sitara però ci crede ancora in questa relazione anche perchè crede di aver incontrato una persona speciale. Piange quando spiega tutte le cose belle che hanno fatto questa estate insieme e non riesce a credere che sia finita per questi motivi. Anche gli esperti provano a capire di più, cercano anche di comprendere se in qualche modo ci possa essere il fantasma di Nicole tra loro. Ma Andrea spiega che tutto dipende dal suo modo di vivere la relazione e non gli è piaciuto come Sitara ha reagito di fronte a determinate cose. Il rapporto in ogni caso è ancora aperto: si sono lasciati da 15 giorni ma continuano a sentirsi.

Insomma tra i due le cose sono andate male, complice anche la distanza, visto che Sitara non trovando una occupazione a Pesaro è rientrata a Roma. Ma lei ci ha creduto in questo amore…Per Andrea invece non sembrano esserci dubbi: al momento, pur reputando la storia con Sitara la più intensa, vede in lei solo una buona amica.

E se fino a ora per il Ghiselli sui social sono arrivati commenti poco carini, immaginiamo che dopo questa puntata, sarà anche peggio!