Andrea Ghiselli e Sitara Rapisarda è già finita: Matrimonio a prima vista si allunga

Non è ancora andata in onda la puntata finale di Matrimonio a Prima vista Italia 2020 in onda domani 24 novembre su Real Time che già ci sono delle anticipazioni in merito a quello che vedremo prossimamente in tv, e tra poche ore anche su DPlay Plus. Domani sera infatti, dopo la messa in onda dell’ultima puntata, sarà on line una puntata speciale, dal titolo “Tutta la verità” durante la quale scopriremo che cosa è successo tra Sitara Rapisarda e Andrea Ghiselli. A quanto pare, come si legge su Fanpage.it che ha ascoltato entrambi in queste settimane, dopo la messa in onda del programma, qualcosa tra i due è cambiata. Sitara e Andrea hanno vissuto i mesi estivi insieme ma in modo particolare, non potendosi mostrare come fidanzati ( a dire il vero non sono stati così attenti, visto che noi già i primi di ottobre vi avevamo detto che stavano insieme) e poi però le cose sono cambiate. Già perchè a detta di Sitara, vedendo Andrea nelle puntate di Matrimonio a prima vista in onda in tv, si è resa conto che c’erano state delle cose che lui non le aveva raccontato, anche in merito al rapporto con Nicole.

SITARA RAPISARDA E ANDREA GHISELLI SI SONO LASCIATI

Andrea e Sitara racconteranno quello che è successo tra di loro negli ultimi mesi nella puntata speciale di Matrimonio a prima vista Italia 2020 che vedremo la prossima settimana su Real Time ( e che sarà disponibile da domani su DplayPlus). A quanto pare le cose non sono state semplici come i due si aspettavano a fine estate, quando li avevamo lasciati con gli occhi a cuoricino. Si sono conosciuti meglio, hanno vissuto insieme e ci sono state delle situazioni poco piacevoli. Secondo Andrea a complicare molto le cose c’è stato anche il fatto che Sitara non ha trovato lavoro a Pesaro e quindi non ha potuto avere la sua indipendenza. Ma per conoscere tutti i dettagli, aspettiamo la puntata con questo nuovo faccia a faccia. I due pare siano rimasti in buoni rapporti ma conosciamo ormai bene il caratterino di Sitara e immaginiamo che ne avrà da dire e anche tante…

Nella puntata speciale di Matrimonio a prima vista Italia, ci dovrebbe essere inoltre anche il confronto mancato tra Luca e Giorgia. Infatti come vedrete domani sera, Luca e Giorgia, dopo essersi lasciati non hanno avuto modo di incontrarsi. Luca infatti, nel giorno dell’appuntamento con gli esperti, non aveva voluto rivedere la sua ex moglie.