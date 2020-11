Scintille tra Sitara e Nicole al confronto finale di Matrimonio a prima vista Italia: è gelosia?

Vi avevamo detto già due mesi fa che questa edizione di Matrimonio a prima vista Italia avrebbe avuto un colpo di scena finale del tutto inaspettato. Una cosa mai successa prima infatti, si è formata, alla fine del percorso, una coppia del tutto nuova! Abbiamo lasciato nella scelta finale Andrea Ghiselli e Nicole Soria, pronti ad andare avanti nel loro matrimonio, li ritroviamo divorziati ma non solo! Andrea ha una nuova fidanzata e questa fidanzata è Sitara! Ma come è nato tutto e che cosa è successo tra loro per arrivare a un fidanzamento? Lo scopriamo raccontandovi quello che è accaduto nel faccia a faccia tra Nicole e Sitara, un confronto con scintille e “scoppiettante” poi capirete anche il perchè! Vi ricordiamo che l’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia andrà in onda la prossima settimana su Real Time ma per i più curiosi, l’ultimo episodio, è già on line su DPlay Plus.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020 E POI…IL FACCIA A FACCIA TRA NICOLE E SITARA

Nicole entra per prima a parlare con gli esperti e pochi minuti dopo inizia anche il faccia a faccia con Sitara, la nuova fidanzata del suo ex marito. E’ Sitara a spiegare come tutto è iniziato. Durante le vacanze estive si trovava a Riccione con gli amici e hanno quindi deciso di passare dal ristorante di Andrea a Pesaro, tutto è iniziato per caso tanto che, in quella occasione, avevano mandato anche dei video agli altri protagonisti di Matrimonio a prima vista. Da quella occasione Sitara e Andrea hanno iniziato a sentirsi, si sono visti spesso ed è nato un amore. Nicole però a quanto pare, non ha gradito che Sitara le abbia raccontato tutto solo dopo, mentre giustifica Andrea. In pratica Nicole immaginava che tra i due stesse succedendo qualcosa ma non ha chiesto in modo diretto, in un primo momento, nulla a Sitara. Poi il giorno del divorzio vero e proprio, Sitara era insieme ad Andrea e le ha spiegato quello che stava succedendo. Nicole non ha molto gradito questo, perchè si aspettava da una ragazza che reputava una sua amica, che gliene parlasse prima. Sitara ha un altro punto di vista: in primis non reputa Nicole una sua amica, in secondo luogo sarebbe dovuto essere Andrea, in quanto ex marito, a dire tutto a Sitara. Non solo, secondo la romana, Nicole ci ha provato fino alla fine con Andrea, invitandolo anche in vacanza in villa in Toscana, mentre a lei non è pervenuto nessun invito.

Sitara parla anche di un messaggio che Nicole avrebbe mandato ad Andrea, nel quale gli diceva che come marito e moglie non potevano funzionare ma come amici avrebbero potuto fare cose “scoppiettanti” insinuando quindi che la bella rossa fosse disponibile a incontri piccanti!

Il confronto sarà così piccato che più volte gli esperti dovranno intervenire per placare l’irruenza di Sitara che si comporterà con Nicole come si era comportata anche con Gianluca. Non la lascerà parlare praticamente quasi mai! Assolutamente da non perdere quindi il faccia a faccia