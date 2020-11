Matrimonio a prima vista Italia mesi dopo: Nicole e Andrea si lasciano col colpo di scena

Non è una novità per chi approda sulle pagine del nostro sito, del resto che ci sarebbe stata una notizia clamorosa in questa edizione di Matrimonio a Prima vista Italia, ve lo avevamo detto sin dal mese di settembre. Pochi giorni dopo la messa in onda del programma di Real Time infatti, vi avevamo raccontato della relazione nata dopo il programma tra due sposi di coppie diverse. Ma facciamo ordine! Come saprete la prossima settimana andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione di Matrimonio a Prima vista Italia caratterizzata dal covid 19! Nicole Soria e Andrea Ghiselli hanno deciso di restare insieme, una decisione che ci ha lasciato molto colpiti dopo la puntata di Matrimonio a prima vista in onda il 17 novembre 2020. Ma, come vedremo nella puntata finale, che ci racconta quello che è successo mesi dopo alle coppie, la scelta si rivelerà del tutto immotivata. Nicole e Andrea infatti si sono lasciati ma non solo. L’estate ha portato anche una ventata di aria fresca per Andrea che ha una nuova fidanzata. Anzi, come hanno detto gli esperti, non troppo nuova, visto che la sua fidanzata è Sitara!

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020: NICOLE E ANDREA SI SONO LASCIATI, LA VERSIONE DI LEI

Nicole è la prima a raccontare agli esperti quello che è successo tra lei e Andrea dopo la scelta. Spiega che in realtà questo matrimonio non è mai iniziato. Infatti Andrea, poche ore dopo la scelta, le ha detto che doveva andare necessariamente a Pesaro per lavorare e lei è rimasta a Milano. Nei giorni successivi Nicole avrebbe chiesto ad Andrea di vedersi, avrebbe preso lei delle ferie pur di incontrare il marito e parlare di quello che stava succedendo tra loro. Ma in realtà alla fine, non si sono incontrati e qualche settimana dopo lei ha proposto di divorziare e lui ha accettato senza controbattere. Nicole dice di essere a conoscenza della nuova storia di Andrea che è comunque iniziata quando loro si erano lasciati da tempo e ha anche un confronto con Sitara!

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020: ANDREA E NICOEL DIVORZIANO, LA VERSIONE DI ANDREA

Andrea spiega che le cose non sono andate proprio come ha raccontato Nicole, che lei non ha detto delle bugie ma ha una falsa verità. In ogni caso si è subito pentito, come aveva detto in un video, di aver scelto di restare insieme a Nicole nel matrimonio. Ha capito che con lei non poteva condividere nulla, dalle sue passioni al lavoro. Un cruccio fondamentale era legato proprio alla lontananza visto che nessuno dei due avrebbe voluto lasciare la propria città. Andrea però fa notare che Nicole non è mai andata da lui e che forse anche lei si è resa conto che il matrimonio non poteva funzionare, cosa che però adesso non dice perchè vuole passare per quella che ha fatto tutto bene. Tutto questo comunque non conta visto che l’esperienza per Andrea è stata lo stesso fondamentale, avendo trovato una donna con cui iniziare una nuova relazione, e quella donna è Sitara!

Tutto è bene quel che finisce bene insomma! Vi consigliamo di non perdere la puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020 in onda la prossima settimana su Real Time perchè ci saranno anche dei colpi di scena clamorosi per quanto riguarda la coppia formata da Giorgia e Luca. Se volete spoiler e anticipazioni, leggete qui!

Appuntamento quindi su Real Time per il 24 novembre 2020 con l’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia dove scopriremo, mesi dopo, quello che è successo tra le coppie!