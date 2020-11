Matrimonio a prima vista Italia mesi dopo, Giorgia e Luca: la decisione che non ti aspetti

Andrà in onda settimana prossima su Real Time l’ultima puntata di questa seguitissima stagione di Matrimonio a prima vista Italia. Su DPlayPlus già da ieri sera è disponibile l’ultimo episodio di questa edizione che ci racconta che cosa è successo alle coppie protagoniste, un paio di mesi dopo la registrazione della scelta. E purtroppo, per quanto riguarda la coppia formata da Luca e Giorgia, c’è una novità che non piacerà a tutti quelli che hanno fatto il tifo per loro. La situazione è drasticamente cambiata: abbiamo lasciato una coppia con gli occhi a cuoricino, ritroviamo invece due persone che non si sopportano e che decidono persino di non avere un faccia a faccia davanti agli esperti. Giorgia e Luca si ritrovano quindi a Milano mesi dopo, per raccontare i motivi per i quali, un mesetto circa, dopo la scelta finale, hanno deciso di separarsi.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020: GIORGIA E LUCA DIVORZIANO, LA VERSIONE DI LUI

Il primo a entrare nella stanza per il confronto con gli esperti è Luca. Inizia a parlare del bel ricordo che ha del matrimonio con Giorgia ma dalla sua espressione ben si capisce che è successo qualcosa. E infatti Luca spiega che tutto quello che è accaduto nel mese di registrazione, è un lontano ricordo perchè Giorgia a suo dire, sarebbe cambiata tantissimo subito dopo. Sarebbe diventata gelosa, ossessionata, non avrebbe mai accettato la sua amicizia con la ex fidanzata. Non solo, Luca dice che Giorgia non lo ha mai capito, non ha capito i suoi silenzi, la difficile storia alle sue spalle. Il mese vissuto dopo la scelta di non divorziare, sarebbe stato, a detta di Luca, un mese da incubo. Quando poi gli esperti gli chiedono di avere un faccia a faccia con Giorgia non accetta: dice di aver sentito troppe volte la ragazza urlargli contro e che adesso non vuole più farlo.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020: LUCA E GIORGIA SI LASCIANO, LA VERSIONE DI LEI

Giorgia racconta che le cose sono andate male sin da subito ma nega di esser stata ossessiva come Luca racconta. Parla del fatto che lui non le ha mai dato nessun genere di attenzioni, di come si chiudeva senza raccontargli nulla. Ma un grande problema tra loro sarebbe stato a detta di lei, la presenza ingombrante della ex fidanzata di Luca, Annalisa. Giorgia spiega che si è sentita dire frasi come “non costringermi mai a scegliere perchè io sceglierei sempre lei, è la persona più importante della mia vita“. Frasi che non si possono metabolizzare all’inizio di una relazione. Poi fa anche un’altra accusa a Luca: lei si è detta innamorata e non lo nasconde, Luca diceva di provare lo stesso ma non ha mai avuto questi sentimenti.

Purtroppo della coppia che ci ha fatto tanto sognare, è rimasto ben poco. I due hanno passato un mese da incubo dopo la scelta di restare insieme e non hanno forse, neppure provato a capire che cosa stesse succedendo. Finisce così! Tre coppie su tre in questa edizione hanno quindi deciso di lasciarsi, come era successo nella precedente! Esperimento fallito!