Per fortuna in tv ci sono anche Giorgia e Luca capaci di far credere nell’amore pulito

Non è facile trovare in tv qualche sentimento che abbia una parvenza di vero amore. Ci stiamo abituando troppo alle scelte durate due giorni di Uomini e Donne, ai tradimenti raccontati dietro le buste di C’è posta per te, e soprattutto alle discutibili vicende dei fidanzati di Temptation Island che ci raccontano storie di odio, più che di amore. Ma per fortuna questa strana stagione televisiva ci ha regalato anche qualcosa di diverso, grazie a Matrimonio a prima vista Italia. Ora non sappiamo ancora se Giorgia e Luca alla fine decideranno di restare insieme, di provare fino alla fine questo esperimento ma sappiamo che nelle puntate in onda fino a questo momento, ci hanno emozionato. Ci fanno credere nell’amore, quello rispettoso, quello che non ha bisogno di scenate, quello che si nutre delle piccole cose. Gli sguardi che si cercano, l’imbarazzo nell’ammettere che un sentimento forte sta nascendo. La voglia di chiamare casa il luogo in cui c’è la persona che vorresti avere al tuo fianco tutta la vita che ti aspetta. Ecco Giorgia e Luca sono quella coppia che ti fa di nuovo credere nell’amore, che ti emoziona con ogni gesto. E non perchè non abbiano carattere, anzi ne hanno da vendere. Non sbraitano, si difendono, discutono e si confrontano. Sanno cosa significa amare ma anche cosa significa soffrire e sono aperti al sentimento. Si sono trovati certo, li sentiremo dire che probabilmente tra di loro è stato davvero un colpo di fulmine. Ma avrebbero potuto rovinare tutto. E invece hanno cercato di costruire, non di distruggere.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020: GIORGIA E LUCA LA COPPIA PIU’ AMATA

La redazione di Matrimonio a Prima vista Italia ha fatto per questa edizione un lavoro strepitoso, dai social trapela praticamente pochissimo sulle coppie ( a parte la clamorosa notizia che vorrebbe Sitara e Andrea Ghiselli fidanzati a Pesaro). Di Giorgia e Luca si sa pochissimo ma noi speriamo che dopo il dolcissimo pranzo al mare, sul litorale romano, Giorgia e Luca, separati per una notte, abbiano davvero trovato la voglia di darsi una possibilità! Tutto questo accadeva nel mese di giugno e a quanto pare presto vedremo cosa è successo anche sei mesi dopo. Noi ce li immaginiamo insieme, felici, nonostante tutto quello che sta accadendo in Italia e le mille difficoltà causate dal lockdown. Noi facciamo il tifo per Giorgia e Luca!