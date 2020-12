Selvaggia Roma ancora contro Elisabetta Gregoraci la manda a qual paese ma a distanza (VIDEO)

Sembrava esserci una tregua tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma ma in realtà c’è solo una calma apparente. Del resto che le due non si piacciano neppure un po’ è parecchio evidente ma la Roma, nelle ultime ore, dopo il litigio tra Elisabetta e Giulia Salemi, è tornata alla carica. Non ci sta nel vedere una ragazza così giovane venire accusata pesantemente dalla Gregoraci che poi fa finta di nulla e prende le difese, senza pensarci troppo, di Giulia.

Anche la Salemi dopo la puntata ha avuto un lungo sfogo, proprio con Selvaggia, alla quale ha raccontato di essersi spesso sentita inferiore proprio a causa di persone come Elisabetta Gregoraci.

Lo scontro questa volta è avvenuto a distanza ma immaginiamo che se fino a venerdì non se ne parlerà tra le dirette interessate, quando saranno mostrate le clip, ci sarà da divertirsi.

SELVAGGIA ROMA AL VETRIOLO CONTRO ELISABETTA GREGORACI

Selvaggia non ci ha pensato due volte a prendere le difese di Giulia Salemi e ha spiegato:

Lei non gliene frega un ca**o, non si immedesima. Lei sta sempre a dire ‘no perché fuori può passare un messaggio sbagliato (…) magari fuori si pensano chissà che cosa, si fanno i film’. Ah, però tu che dici che ‘sta ragazzina ci provava con l’ex tuo non te ce metti nei panni degli altri?

Selvaggia ribadisce gli stessi concetti espressi da Giulia e fa notare come Elisabetta è sempre attenta a non mettere in mezzo altra gente, a voler sempre che di lei si parli in un certo modo, poi però nei confronti delle altre donne, non ha le stesse attenzioni. E continua:

Ma vaffanc*lo dai! (…) Se deve rompe il ca**o (audio non chiaro, ndDM) lo facesse a casa sua a Montecarlo, non qua! Già mi ha rotto i cogli*ni eh!

Per chi volesse rivedere il video, ecco il momento dello sfogo

E voi che cosa ne pensate??