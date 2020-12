Giulia Salemi dopo la diretta attacca Elisabetta Gregoraci e si sfoga con Selvaggia Roma

Diciamo subito che il confronto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 5 è stato totalmente surreale. Noi a casa abbiamo solo capito “Dai amore tu sai, tesoro non farmi parlare, chiudiamola qui, non voglio mettere in mezzo nessuno, non facciamo noi, amore da, tesoro su“…In soldino la Gregoraci ha accusato la Salemi di essere una scroccona che manda messaggi agli amici degli amici per chiedere cene, vacanze, e altro e poi quando arriva a casa del padrone, non saluta la consorte ( in realtà la Gregoraci non era più neppure la moglie di Flavio). Sappiamo già bene tutto quello che si è detto fuori di questa vicenda ma è chiaro che sarebbe stato interessante capire che cosa volesse intendere la Gregoraci con le sue frecciate alla Salemi. Perchè più che essere offesa per un messaggino non arrivato, Elisabetta sembra essersela presa per altri motivi. Dallo studio del GF VIP 5 è arrivata la voce di Patrizia de Blanck: “La Salemi ci ha provato con Flavio, me lo ha detto lui”. Ecco forse era questo il punto della situazione.

Ma in casa di tutto ciò non si è parlato…

Alla fine della puntata però, Giulia Salemi ha avuto un lungo sfogo con Selvaggia Roma, con la quale ha parlato di Elisabetta Gregoraci.

GIULIA SALEMI SI SFOGA E ATTACCA ELISABETTA GREGORACI: MI HA FATTO SENTIRE INFERIORE

Le parole di Giulia a Selvaggia post puntata:

Nella casa è normale che si azzerino gli stati sociali. Poi nella vita reale ci sono, sbagliato, ma esiste. Lei è una di una lunga serie di persone che in questi anni mi hanno fatta sentire inferiore. Se devo essere onesta è questa la verità. Mi fa ridere che da una battuta come “snobettina” lei abbia rigirato tutto e mi stai accusando delle peggio cose. Poi vedevi le facce e le smorfie che faceva? Lei è incattivita. Amore tu sai, io so, capiamo. […] Siamo tutti del giro e tutti noi sentiamo persone, cose e voci. Inoltre noi siamo entrate dopo e abbiamo visto tutto quello che hanno detto nei salotti. Flirt, non flirt, battiti, le letterine, gli aerei, i nomi in codice. Di cosa stiamo parlando? Eppure io sono stata zitta per rispetto. Non giudico e non voglio essere giudicata.

Fino a quanto la Salemi riuscirà a mantenere la calma senza fare delle accuse pesanti alla Gregoraci? Intanto si è sfogata ancora con la Roma: