Giulia Salemi al vetriolo su Elisabetta Gregoraci: “Una snob, non deve farmi passare per una accattona”

Dopo la discussione avuta nella casa con Elisabetta Gregoraci, che ha dipinto la Giulia Salemi come una che chiede favori e che importuna gli uomini che hanno un certo potere, la Salemi si è sfogata con Dayane Mello alla quale ha provato a spiegare quello che è stato il rapporto con Elisabetta Gregoraci, descrivendola come una persona snob con la quale non ha mai avuto il piacere di confrontarsi. Nella discussione precedente la Gregoraci ha accusato la Salemi di aver chiamato Flavio, di avergli mandato dei messaggi ma Giulia ha detto di non avere neppure il suo numero.

GIULIA SALEMI AL VETRIOLO SU ELISABETTA GREGORACI: E’ SOLO UNA SNOB

Rimasta da sola in giardino con Dayane Mello, la Salemi ha sganciato qualche frecciatona rivolta alla sua compagna di viaggio:

L’ho vista delle volte al Crazy Fish e lei veniva e mi guardava dall’alto in basso. Sono sempre stata una ragazza autonoma e indipendente. Flavio mi ha detto se volevo andare da loro a cena nei locali. Anche perché sai quanti miei amici hanno speso barcate di soldi?! Lei mi sta facendo passare per accattona. Questo non mi sta bene. Perché io ti dico che sei snob? Ho detto la verità. Quello sei ciccia.

La Salemi non vuole che la Gregoraci si permetta di dire che è lei a chiedere le cose. E spiega che se è andata in Sardegna è perchè è stata invitata dagli amici:

Adesso ha fatto un bagno di umiltà prima di entrare nella casa ma fino a ieri era una snob. Mi ero promessa di azzerare tutto qui dentro, ma se fa così anche io parlo. Non deve farmi passare per gatta morta, per non dire tr**a o accattona. Io a differenza sua non ho mai avuto mariti… io ad esempio 3 anni fa la vacanza in Sardegna non potevo permettermela. Che male c’è se dei miei amici mi invitano? Sono la prima che accetta? Ho sdoganato un concetto astruso? Sono una persona per bene e non accetto che nessuno lo metta in dubbio.

Aggiunge che quando è entrata nella casa non si aspettava che la Gregoraci fosse carina con lei e per questo, visto quello che era stato il suo atteggiamento, non l’ha nominata. Ma poi ha dovuto scegliere e visto che Selvaggia Roma le sta più simpatica, ha quindi fatto la sua nomination come meglio ha creduto.