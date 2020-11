Grande Fratello VIP 5 chiude l’8 febbraio 2021: la reazione dei vipponi è scioccante

Tutti i fan del Grande Fratello VIP 5 già sapevano della notizia del prolungamento fino al prossimo febbraio 2021. Ad annunciarlo qualche settimana fa fu lo stesso Alfonso Signorini in una intervista e la novità è stata riconfermata nell’ultima settimana anche dagli account social ufficiali di Grande Fratello VIP 5 con un banner ad hoc: “Grande Fratello continuerà a tenervi compagnia fino a febbraio!”. Insomma, lo sapevano proprio tutti tranne… i concorrenti!

Per fortuna, però, gli autori del Grande Fratello hanno avuto un sussulto a cuore e hanno deciso di svelare l’arcano nella puntata andata in onda lunedì 23 novembre 2020. L’annuncio è stato preannunciato da una lunga serie di filmati di parenti e congiunti che hanno invitato i “vipponi” a tenere duro ancora un po’… Ma ” un po’ ” quanto?

Grande Fratello VIP 5 chiude l’8 febbraio 2021

Il Grande Fratello Vip 5 non chiude a metà dicembre ma il prossimo 8 febbraio 2021. La notizia è stata annunciata con toni seri ed entusiasti dal conduttore con queste parole: “Il GF Vip 5 passerà alla storia per tanti motivi. Intanto siete un gruppo fantastico e ognuno di voi regala ogni giorno al nostro pubblico piccole e grandi emozioni e noi siamo convinti che ci sia ancora tantissimo da raccontare. Per queste ragioni, cari miei vipponi, Canale5, Mediaset e il nostro pubblico a casa ci hanno fatto a gran voce un’unica richiesta che noi giriamo direttamente a voi. Cari vipponi, le luci della vostra casa si spegneranno non prestissimo: passeremo insieme un Natale fantastico, un Capodanno indimenticabile e staremo insieme… siete pronti a svenire? Staremo insieme fino ai primi di febbraio 2021!”.

Le reazioni dei concorrenti sono state diverse. All’inizio Maria Teresa Ruta ha urlato subito allo scherzo, ipotizzando che l’affermazione fosse troppo fantasiosa per essere veritiera. Alle affermazioni della conduttrice, si convincono anche Pierpaolo Petrelli e Stefania Orlando che sorridenti annunciano: “Ma no! È una burla!“. “Ma al massimo ci farete fare altre due puntate!” ha aggiunto la Ruta.

Al contrario, invece, la gravità della faccenda è stata subito captata da Francesco Oppini, Enock, Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci; i quattro si sono mostrati straniti, terrorizzati e preoccupati da quanto annunciato da conduttore che, di lì a poco, ha poi smentito tutti coloro che parlavano di una burla.

La tensione in casa inizia ad essere palpabile: Signorini ribadisce la serietà delle dichiarazioni sottolineando che restare accesi col GF VIP 5 significa provare ad alleggerire la vita degli italiani costretti nelle loro case a causa del Coronavirus. Un discorso che smentisce ogni ipotesi di scherzo e i concorrenti iniziano seriamente a pensare al da farsi: restare o andare via come da contratto a metà dicembre?

Nel post-puntata, i primi a dare segni di cedimento e ad essere seriamente intenzionato a voler mollare il programma sono Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci ed Enock; ma se il giovane dice di non voler restare perché “ha già dato tutto quello che poteva dare”, le due ragazza non possono immaginare un Natale lontano dai loro figli. Il responso definitivo lo scopriremo nei prossimi giorni…