Grande Fratello VIP 5: Maria Teresa Ruta infuriata con Amedeo Goria, ecco perché

In una puntata scandita dal nulla più totale (niente nomination, niente eliminazione, niente nuovi ingressi), l’unico momento di vitalità vissuto nel corso della puntata di lunedì 26 ottobre 2020 del Grande Fratello VIP 5 ci è stato gentilmente fornito da Maria Teresa Ruta. La celebre conduttrice è stata la protagonista di u feroce sfogo causato involontariamente da un filmato in cui sono state riproposte delle insolite dichiarazioni di Amedeo Goria al settimanale Nuovo TV.

Nella suddetta intervista, Amedeo Goria parla di sua figlia Guenda con dei toni piuttosto strani per essere quelli di uno stretto congiunto. Il giornalista dice che Guenda Goria è “sempre bellicosa come gli uomini che frequenta“, che “deve imparare a fare la sua strada” e persino che sarebbe “bipolare”. Su quest’ultima accusa, Maria Teresa Ruta non ci ha visto più ed ha letteralmente sbroccato in diretta tv…

Teresa Ruta infuriata attacca Amedeo Goria al Grande Fratello VIP 5

Maria Teresa Ruta non si è di certo formalizzata e, complice il clima teso, ha deciso di sfogarsi in diretta televisiva commentando – con toni tutt’altro che amorevoli! – le affermazioni rilasciate dal suo ex sul conto della figlia Guenda.

Queste le sue parole: “Guenda sarà pure introversa ma… bipolare? Ma cosa ti sei fumato?! Magari va in letargo per poter pensare, riflettere… Sotto questo punto di vista è una vera artista. Non è bipolare: lei non ha due personalità! Ne ha solo una!“.

Ma è dialogando con Alfonso Signorini che Maria Teresa Ruta mette un bel carico da novanta alla faccenda: “Sono arrabbiatissima! È una roba da querela! La bipolarità è una patologia che Guenda non ha, assolutamente. E io non permetto ad una persona che non sa neanche se sua figlia ha avuto il morbillo ti poter parlare di una sua condizione fisica o mentale“.

Il duro sfogo di Maria Teresa nei confronti del papà dei suoi figli… mentre Guenda resta senza parole, sua madre ha le idee decisamente chiare su cosa rispondere. #GFVIP pic.twitter.com/1QMZP7C8rT— Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2020

Il discorso si scalda e Maria Teresa inizia ad urlare: “Tu non puoi parlare così di tua figlia! Di cui non sai niente! Anzi poco, molto poco! E se ogni tanto Guenda fa dei capricci, è perché vuole delle attenzioni da te! Le attenzioni che quando era piccola non le hai voluto dare! Ok? Le pretende! Ed è giusto che le pretenda! Ma scusami Amedeo, sei anche giornalista: come cavolo ti viene in mente di dire certe cose?“.

Le urla diventano sempre più forti e sofferente: “Guenda è una persona sensibile! Abbiamo voluto una figlia fantastica? E allora vediamo anche il lato della sua personalità un po’ impegnativa! E con i figli bi-so-gna im-pe-gnar-si tutta la vita! E porca miseria!”.

Alfonso Signorini prova a frenare e a calmare la Ruta chiedendole se vuole incontrare sua figlia che in quel momento era dentro la Mistery Room. Lei acconsente e l’abbraccio fra madre e figlia mette a tacere la faccenda, per il momento.