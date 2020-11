Elisabetta Gregoraci vs Giulia Salemi: si litiga per colpa di Flavio Briatore e volano accuse pesanti

Quando Giulia Salemi è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 5 ci si aspettava che anche lei avesse qualcosa da dire su Elisabetta Gregoraci. Fiori infatti si era parlato di un rapporto gelido tra le due a causa della vicinanza della Salemi a Flavio. E ieri dopo la diretta, finalmente si è capito quali fossero le problematiche tra le due. La Salemi e la Gregoraci hanno litigato e se ne sono dette di ogni. La Gregoraci ha rivolto delle accuse molto pesanti alla bella influencer persiana che ha poi reagito nelle ore successive con un lungo sfogo pieno pieno di cattiverie.

Tutto è partito da una frase di Alfonso Signorini che, prima di chiudere la diretta ha commentato: “Mi sono giunte voci di vecchie ruggini tra Giulia ed Elisabetta Gregoraci. Mi hanno parlato di una vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda”. La Salemi non ha aggiunto molto mentre la Gregoraci ha voluto fare la sua precisazione facendo intuire che la Salemi fosse più vicina a Flavio che a lei. Queste parole non sono piaciute alla Salemi che ha quindi subito voluto confrontarsi con Elisabetta.

Da qui è nata una discussione molto accesa che nelle prossime ore potrebbe regalare altre soddisfazioni.

ELISABETTA GREGORACI VS GIULIA SALEMI: LITIGATA NELLA NOTTE TRA LE DUE

“Devi dire la verità, io la so. Tu eri sempre molto gentile con lui, gli scrivevi dei messaggi. Anche a Francesco scrivevi, quando volevi, dai volevi delle cose… Ho assistito a delle telefonate tue con Flavio. Ero a casa ed una volta è arrivata una tua telefonata. Diciamo che io quando vado in un posto mi pago quello che compro o consumo capisci? Tu sei stata più carina con lui e meno con me perché dici che sono snob” ha detto la Gregoraci.

Appena Giulia Salemi si è allontanata Elisabetta Gregoraci ha continuato e ha aggiunto: “Meglio che non parlo. Ma questa che dice che sono snob e poi viene nei locali e fa… meglio che sto zitta e che parli lei“.

Tra le due lo scontro non è proseguito ma Giulia Salemi, qualche minuto dopo, si è sfogata con Dayane Mello alla quale ha fatto una descrizione non proprio bellissima della Gregoraci.