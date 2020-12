Elisabetta Gregoraci isolata dalle donne si sfoga con Stefania Orlando

La puntata di lunedì del Grande Fratello VIP 5 ha lasciati i suoi strascichi e nella casa ci sono state delle reazioni a quello che è successo durante la diretta. In particolare tutte le donne della casa, a parte Stefania Orlando e forse Maria Teresa Ruta, sembrano essersi schierate dalla parte di Giulia Salemi, dopo la discussione che la influencer ha avuto con Elisabetta Gregoraci. Una cosa che l’ex moglie di Flavio Briatore non ha potuto fare a meno di notare. “Ci sono rimasta male, sono un po’ delusa per questa cosa” ha detto Elisabetta Gregoraci che ieri sera si è sfogata con Stefania Orlando, l’unica che si è avvicinata per chiederle come stesse. La Orlando fa notare come questo nuovo gruppetto che si è formato, tenda a fare del chiacchiericcio e a isolare in questo caso Elisabetta.

ELISABETTA GREGORACI ISOLATA DOPO LA DISCUSSIONE CON GIULIA SALEMI

Ritrovatesi sulle poltroncine blu della casa, Elisabetta e Stefania hanno iniziato a chiacchierare di quanto sta accadendo da ore in casa:

Giulia in realtà vuole continuare a parlare di questa storia e in continuazione. Stamani alle 5 ci siamo incontrate alle 5, lei mi ha detto che il pomeriggio mi avrebbe voluto parlare. In realtà non è mai venuta da me, ma ha continuato a parlarne con le altre. Io la vedo. Poi Dayane dice una cosa e ne fa un’altra e adesso fa riflettere Giulia? Sì dai, è da bambine dell’asilo. Si mettono in camera e vanno a parlare. Mi isolano come se avessi la peste e mi lasciano da sola, lo stesso fa Rosalinda. Però se da Dayane me lo aspetto da Rosalinda no. Io l’ho sempre comunque stimolata e caricata. Da lei mi aspettavo due parole e un abbraccio, invece mi ha isolata

Stefania dà ragione a Elisabetta tanto che non ha neppure capito perchè Giulia le abbia chiesto alcune cose. Pare che la Salemi si sia dispiaciuta del fatto che la Orlando non le avesse chiesto come stesse, ma secondo Stefania, non c’era davvero nulla da chiedere.

Elisabetta in particolare è rimasta delusa dall’atteggiamento di Rosalinda, alla quale sin dall’inizio di questo percorso è stata vicina:

Non è bello quando vedo il gruppetto, ero triste e ci sono rimasta male devo dire. Fanno gruppetti a destra e manca e si muovono tutte insieme. Giulia prima diceva che non voleva parlare di questa storia e adesso ne parla con tutte, è un po’ infantile. Rosalinda poi, anche oggi mi ha isolata. Il brutto è che venga dalle donne. Non c’è solidarietà femminile.

Alla discussione si è poi unito anche Andrea Zelletta che ha provato a dare una sua interpretazione dei fatti facendo notare che, considerato il fatto che Elisabetta ha dichiarato di uscire, le altre ragazze si stanno legando a chi resterà in casa, per ovvi motivi.