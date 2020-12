Tommaso Zorzi innamorato di Francesco Oppini? La risposta a Malgioglio

Ieri sera quando Alba Parietti aveva difeso Francesco Oppini spiegando che il suo gesto di lasciare la casa del Grande Fratello VIP 5 andava ben oltre il lavoro, l’amore per Cristina e mille altre ragioni, era stata, per l’ennesima volta, travolta da migliaia di critiche. La Parietti è stata bombardata dai fans di Tommaso Zorzi ( alcuni e parte anche di fans della coppia Zorzi/Oppini) che hanno insinuato che lei lasciasse intendere che l’influencer si fosse innamorato di suo figlio, mentre da mesi ci si batte per dimostrare che tra un ragazzo etero e un ragazzo omosessuale ci possa essere una bella amicizia. Ecco il problema che tanti non hanno capito è che questa cosa è vera e sacrosanta ma non vale nel caso di Tommaso, perchè era ben palese, che Zorzi provasse molto altro per Oppini. Forse se fosse successo fuori, non sarebbe stato enfatizzato da una vita insieme h24, ma è anche vero che per un amico, non puoi soffrire come Tommaso sta soffrendo, e che un amico non ha certe pretese. Era palese, Alba ha solo cercato di spiegare che Francesco ha scelto di uscire anche per proteggere una persona alla quale vuole bene, che forse si stava illudendo, nonostante i discorsi, i paletti.

LA CONFESSIONE DI TOMMASO ZORZI A CRISTIANO MALGIOGLIO

Oggi, dopo le parole di Tommaso Zorzi a Cristiano Malgioglio, non ci sono dubbi. I silenzi, i sospiri, le parole, le frasi dette da Tommaso a Cristiano, che lo ha coccolato come un padre, sono la dimostrazione che questo distacco era probabilmente più che necessario e che Tommaso deve fare questo Grande Fratello ricominciando da capo.

Malgioglio ha preso da parte Tommaso e senza troppo clamore ha iniziato a fare con lui un discorso molto serio. Gli ha detto che è una persona più grande, che ha la sua stessa sensibilità, che certe cose le ha vissute e le capisce, che sa riconoscere una bella amicizia da un innamorato. E così Zorzi non ha potuto che confidarsi, liberandosi forse anche di un qualcosa che non aveva mai ammesso prima.

Le parole di Tommaso:

Io ho molto rispetto degli amori altrui, anche se fosse stato gay ma impegnato, io avrei avuto grande rispetto. Ma se mi chiedi se mi sono innamorato di Francesco io non te lo posso negare, è evidente. Ho sempre saputo di essere innamorato, un innamoramento sapendo che non ci sarebbe potuto essere. Lui ha una sensibilità rara da trovare in un uomo, mi capiva al volo. Era premuroso.

Sui social ci sono diversi video del discorso che Cristiano e Tommaso hanno fatto, che è entrato ancor più nel dettaglio. Zorzi ha parlato anche di quella passione che si sente, di tutto quello che si prova quando si capisce di aver trovato una persona speciale. “Però se tu mi dici non è che ti sei innamorato di francesco non te lo posso negare. Cosa ti nego? È evidente”



Questa è la prima risposta che ha dato tommaso dopo il lungo silenzio, poi ha spiegato più a fondo.



(ho ricaricato il video perchè prima lo avevo tagliato male) #gfvip pic.twitter.com/NEeimPbU4J — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 5, 2020

Adesso è forse più chiaro a tutti perchè Francesco ha voluto evitare di restare in casa anche solo per altri due giorni…