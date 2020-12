Tommaso Zorzi critica anche il vestito di Sonia Lorenzini che cosa quasi 3000 euro

Non sono ore facili nella casa del Grande Fratello VIP 5 quelle che Sonia Lorenzini sta vivendo. Come avrete visto seguendo la diretta del reality di Canale 5, molti concorrenti stanno cercando di portare pace tra lei e Tommaso ma la missione sembra davvero impossibile. La Lorenzini infatti accusa Tommaso di averle detto delle cose molto brutte anche ieri nel corso della diretta. E tra le altre offese ce n’è anche una che non è passata inosservata e riguarda il look dell’ex tronista di Uomini e Donne. Non è stata la battuta sull’abito a far arrabbiare Sonia, questo è chiaro, ma la frase di Tommaso Zorzi ha fatto il giro dei social anche per un altro motivo. L’influencer infatti ha criticato Sonia per il suo outfit ma l’abito oltre a costare quasi 3000 euro, è stato un capo must have, indossato anche da Chiara Ferragni e Dua Lipa, anche se in altri colori.

IL VESTITO DI SONIA LORENZIN NELLA CASA DEL GF VIP 5 COSA QUASI 3000 EURO

“Io sono qua da novanta giorni e sono esaurito, qua sei arrivata tu fresca, vestita come una pignatta a rompere i c*glioni!” ha detto Tommaso.

L’abito indossato ieri da Sonia Lorenzini per il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 5 è di un brand italiano, The Attico, fondato da Gilda Ambrosio (l’ex di Stefano Di Martino). Il vestito fa parte della collezione primavera estate dello scorso anno. Per questo motivo online è introvabile, ma il prezzo di listino era di 2.700€, quasi tremila euro per un ingresso nella casa, neppure Elisabetta Gregoraci aveva sfoggiato outfit così costosi.

E voi cosa ne pensate del look di Sonia, era davvero da bocciare? Diciamo non proprio di tendenza, visto che si parla di un vestito di una collezione dello scorso anno, forse con un look natalizio avrebbe convinto di più Tommy! Si fa per dire…