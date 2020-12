Che litigata nella notte tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini: dal gesto del vomito ai paroloni

Gli autori del Grande Fratello VIP 5 ben sapevano che per movimentare le dinamiche della casa avrebbero dovuto far entrare in gioco concorrenti che hanno il dente avvelenato con gli attuali inquilini. Nel caso di Samantha de Grenet hanno presto un granchio perchè alla fine è stato tutto un “volemose bene” con Urtis e la Mello. Ma con Sonia Lorenzini hanno fatto centro. Ne è stata dimostrazione la prima accesissima discussione che c’è stata tra lei e Tommaso Zorzi alla fine della puntata. Tommy da sempre è terrorizzato di un possibile ingresso in casa del suo ex fidanzato, Iconize ( non immagina tutto quello che gli è successo in questo funesto 2020). Ma mai si sarebbe aspettato l’ingresso di una sua acerrima nemica, Sonia Lorenzini. E così dopo lo scontro in diretta, la discussione è proseguita e i due hanno litigato tra gesti del vomito e paroloni. Tommaso adesso le fa una grande accusa: è entrata nella casa del Grande Fratello VIp 5 solo grazie a lui e non lo può accettare.

FUORISA LITIGATA NELLA NOTTE TRA SONIA LORENZINI E TOMMASO ZORZI

Tommaso ha subito fatto notare all’ex tronista che se è entrata in casa è solo grazie allo scontro che c’è stato co lui. Parole che Sonia non ha proprio accettato:

Non lo decidi tu chi entra e chi esce, lo sai questo? Se sono venuta un motivo ci sarà. […] Poi alla fine ricordati di un gesto brutto che hai fatto nei confronti di una donna. Sapessi quanto mi hai frantumato il cac***o. Tu hai detto ‘hanno liberato il circo’, mi hai provocata. Sei abituato che la gente non ti risponde, ma non me non attacca. Ok?!

E ancora:

Sei un bugiardo devi raccontare come sono andate le cose. Tu mi conoscevi perché avevamo passato una serata tutti insieme in allegria. Poi mi hai presa in giro in alcune tue storie, con tanto di nome e cognome. Il caso ha voluto che la settimana dopo ci siamo trovati ad un evento, hai salutato tutti gli amici in comune, sei arrivato a me e hai finto di non conoscermi. Se mi prendi in giro abbi il coraggio di salutarmi. Poi in un programma hai fatto il verso del vomito dopo aver visto una mia foto. Ti sembra bello?

Zorzi ha risposto dicendo che il gesto del conato si, gli sembra bello perchè è quello che pensa vedendo una sua foto.

Il concorrente del GF VIP 5 non ha preso davvero bene questo ingresso e sembra quasi esplodere:

Mi fa orrore questa cosa. Ma come si permette questa qui a venire al GF Vip per dirmi certe cose? Se aveva un problema e le dava così fastidio ha avuto 8 mesi per dirmi tutto. Ora non voglio parlare con nessuno, lasciatemi un po’ da solo che devo pensare. Sono un leone chiuso nel bagagliaio di una Panda. Non ce la posso fare, mamma mia cosa mi hanno combinato. Se vuole il teatrino io le do anche quello.

Ecco per voi un piccolo assaggino di quello che è stato

il cenno del conato del vomito#GFVIP

pic.twitter.com/fBxAS10L6Q — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 12, 2020

Questo sarà solo l’inizio…