Perché Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini hanno litigato e si “odiano”?

Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 5 ci saranno dei nuovi ingressi. Tra questi, attesissimo, quello di Sonia Lorenzini. Lei è nota per essere stata una tronista di Uomini e Donne ma le scintille nella casa più spiata d’Italia potrebbero accendersi per ben altri motivi. Il fatto è che Sonia non sarebbe in buoni rapporti con uno dei vipponi più amati dal pubblico del GF Vip 5, Tommaso Zorzi. Lei e l’influencer avrebbero litigato e tutto è iniziato sui social network dove i due sono molto seguiti. Cerchiamo di capire che cosa è successo tra Zorzi e la Lorenzini prima dell’ingresso di quest’ultima al reality show. Perchè Tommaso e Sonia hanno litigato? E soprattutto, Tommaso farà finta di nulla come con Giulia Salemi o in questo caso, affronterà subito la sua “nemica”?

Il motivo per cui Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini hanno litigato: cosa è successo

Come abbiamo appena anticipato, gli screzi tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini sono iniziati proprio sui social network. In occasione della Milano Fashion Week, Tommaso aveva fatto notare come la ex tronista del programma tv di Maria De Filippi si atteggiasse con fare da diva e superiore. Tommaso faceva delle rubriche sui vip dove parlava di loro prendendo in giro ma con la sua solita ironia che non a tutti piace. Ovviamente la Lorenzini non ha ben preso questo commento pubblico sul web e avrebbe mal reagito proprio faccia a faccia, di fronte a Tommaso. Sonia infatti ha deciso di non salutarlo e girarsi dall’altra parte. Nessuna parola ma sicuramente una reazione che parla da sé. L’influencer ha rivelato quanto accaduto nel suo programma Tommy Walks: “Venendo qua l’ho incontrata, mi ha guardato negli occhi e non mi ha salutato. Perché? Perché faccio delle rubriche in cui prendo in giro delle persone e lei era una di quelle“.

Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini faranno pace grazie al Grande Fratello Vip 5?

E’ ovvio che nella casa più spiata d’Italia i due avranno modo di parlare. Difficilmente non si affronterà l’argomento dello screzio e magari sarà lo stesso Alfonso Signorini a mettere i due a confronto sulla faccenda. Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini riusciranno a fare pace grazie al Grande Fratello Vip 5 o continueranno ad ignorarsi? Lo scopriremo nella puntata in diretta questa sera, venerdì 11 dicembre.