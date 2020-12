Grande Fratello VIP 5: Signorini ufficializza tre nuovi vipponi, ecco chi sono

Il Grande Fratello VIP 5 dovrà andare avanti per almeno altri due mesi. Ciò comporta la ovvia necessità di allungare anche le dinamiche all’interno del programma con l’aggiunta di nuovi concorrenti… anzi vipponi, come vengono chiamati da Alfonso Signorini. Sul web da giorni sono esplosi i rumor circa i possibili nuovi personaggi famosi che dovrebbero valicare la porta rossa ed entrare a far parte della grande famiglia di Grande Fratello VIP 5. Ma quanto di questi nomi sono veritieri?

Nel corso della puntata del 7 dicembre 2020 di Grande Fratello VIP 5, Alfonso Signorini ha voluto ufficializzare i nomi dei primi tre nuovi concorrenti che prenderanno parte al reality molto presto. Ecco di chi stiamo parlando…

Grande Fratello VIP 5: Samantha De Grenet concorrente ufficiale

Il primo personaggio famoso ufficializzato da Alfonso Signorini è quello di Samantha De Grenet. La conduttrice romana classe 1970 sarà fra i tre concorrenti che entreranno nella casa di Cinecittà il prossimo venerdì 12 dicembre 2020. Samantha De Grenet non è nuova al mondo dei reality show: ne ha già frequentati due; nel 2004 ha partecipato alla prima edizione de La Talpa mentre nel 2017 ha preso parte alla dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi dove – fra i concorrenti – compariva anche Dayane Mello (anche lei vippona del Grande Fratello VIP 5).

Grande Fratello VIP 5: Filippo Nardi concorrente ufficiale

Secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 5 a partire dal prossimo 12 dicembre 2020 sarà Filippo Nardi. Il “conte” come fu ribattezzato da Alessia Marcuzzi, non è nuovo al mondo dei reality show: oltre ad aver partecipato come concorrente al Grande Fratello 2 nel 2001 e a L’Isola dei Famosi 13 nel 2018, è stato anche conduttore del web reality Mediaset dal titolo Saranno Isolani.

Grande Fratello VIP 5: Sonia Lorenzini concorrente ufficiale

Terza e – per il momento – ultima nuova concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 5 sarà Sonia Lorenzini. Sonia non ha mai partecipato ad altri reality ma deve il suo successo alla trasmissione tv: è stata una delle troniste di Uomini e Donne. La giovane è stata spesso al centro di gossip riguardanti altri ex defilippiani e, recentemente, per aver innescato una lite con Tommaso Zorzi (anche lei vippone del Grande Fratello VIP 5). Ci sono quindi tutti i presupposti per nuovi drammi in diretta tv.