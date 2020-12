La rinascita di Pierpaolo Pretelli senza Elisabetta Gregoraci: i Gregorelli non esistono più

Dopo la puntata di venerdì sera del Grande Fratello VIP 5, Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di riflettere sullo scontro che c’è stato con Elisabetta Gregoraci. E ieri ne ha parlato nuovamente con i suoi compagni. Nella tarda serata ha iniziato a riflettere su quello che è stato, anche stuzzicato dai compagni che gli hanno fatto notare che forse se non si fosse legato alla Gregoraci mettendo tutti gli altri da parte, non si sarebbe beccato tutte queste nomination. L’ex velino sembra aver compreso i suoi errori e a quanto pare ha forse qualche rimpianto e prova a spiegare a chi gli chiede quello che prova adesso, come si sente dopo aver riflettuto a mente fredda.

Dagli aerei arrivati per Elisabetta che poi all’improvviso non sono più arrivati, ai gesti misteriosi con le frasi in codice…Pierpaolo ci tiene però anche a precisare che se una donna non ha interesse, lo dice chiaramente, non dice che ha voglia di baciarlo, che ci sono delle possibilità di conoscersi fuori. Tutte queste cose gli hanno fatto credere che forse qualcosa ci sarebbe potuto essere. Forse si è illuso si, ma era lei a non essere chiara. Di questo il Pretelli è ormai certo.

Solo i fans di questa coppia mai esistita hanno potuto credere che ci fosse anche una piccola possibilità che i Gregorelli, si avvicinassero. Era palese e a tutti che non ci sarebbe mai stato niente di cui parlare, anzi, fin troppo se n’è parlato.

PIERPAOLO PRETELLI RINASCE DOPO L’USCITA DI ELISABETTA GREGORACI

Pierpaolo, che adesso prova a godersi questa avventura con la leggerezza dei suoi 30 anni, quella che ammette di aver messo da parte per provare a conquistare Elisabetta, sembra essere adesso una persona totalmente diversa. E commenta:

Io in realtà sono proprio quello che si diverte e socializza con tutti. Ieri mi sono sentito in colpa di essere felice. Ragazzi ma stiamo scherzando? Oggi stavo malissimo perché ero felice? Non esiste, ma non esiste davvero. Questo per una persona che ha sempre messo davanti l’amicizia. Se mi voleva bene mi diceva ‘sono felice per te che stai bene’. Non che vuoi vedermi che stoa terra con l’umore basso e piango. Allora in questo caso non è bene, non vuole il mio bene. In questi ultimi giorni sono stato bene, ho un’energia…

E ancora:

Lei mi dava modo di continuare. Non è che io vado a dritto come un treno senza una destinazione. Ti ripeto che mi dava modo, non sono pazzo. Certo che poi in puntata diceva ‘non mi è scattato nulla, siamo solo amici’. Io lasciavo andare le cose per proteggerla, magari pensavo alla sua famiglia”

Pierpaolo adesso prova a godersi la sua nuova vita in casa ma immaginiamo che forse un altro confronto con la Gregoraci, potrebbe infiammare la puntata di lunedì del GF VIP 5. Vedremo…

I Gregorelli non esistono più, o forse non sono mai esistiti, come su queste pagine si è sempre sostenuto…