Cristiano Malgioglio salvato con un imbarazzante 6% crede che il pubblico lo abbia fatto per il suo bene

Siamo seri: è davvero possibile uscire da un reality e pensare che la percentuale imbarazzante che si è portata a casa, sia frutto del grande amore del pubblico nei tuoi confronti? Un amore così grande che ti porta a non votare e ad avere solo un 6% di preferenze? Cristiano Malgioglio, che di certo non si aspettava di uscire dal Grande Fratello VIP 5, ha collezionato l’ennesima pessima figura ieri in diretta. E non solo per il meschino attacco che ha fatto a Giulia Salemi, dicendo pesta e corna sulla ragazza, che davvero non ha fatto nulla per meritarsi tanta acrimonia. Ma, convinto che il pubblico abbia deciso di rispettare il suo volere, ossia quello di lasciare il gioco, ha detto che questa percentuale è dovuta a un sentimento che i suoi fans hanno provato, una sorta di compassione.

CRISTIANO MALGIOGLIO SALVATO SOLO DA UN MISERO 6 % DI PUBBLICO

Che brutto illudersi di questo e non ammettere che forse, tutta la leggerezza portata i primi 3 giorni si è volatilizzata all’improvviso quando il gioco ha iniziato a farsi serio. Parecchio imbarazzante tutto questo, un po’ quanto l’ipocrisia dei vipponi che prima lo hanno votato e poi hanno continuato a dire che non poteva uscire, che era uno scherzo. Pensate che in tutto ciò Pupo ha anche detto una delle poche sensate di questa edizione del GF VIP: basta ipocrisia visto che l’hanno votato.

Tra l’altro apriamo anche una piccola parentesi: basta anche l’ipocrisia di pensare che Malgioglio sia solo. Come dimostrano le foto postate sui social dal cantante, ha passato una normalissima estate in giro per l’Italia incontrando decine di persone e di amici, e anche la sua famiglia. E’ stato poi lui stesso ieri sera quando Antonella Elia lo ha invitato a casa sua per Natale a farsi scappare che non è solo, che ha mille persone intorno. Ecco, anche basta. La favola degli abbracci non dati in otto mesi non esiste, è pari a quella di Rosalinda e Massimiliano. Malgioglio è stato protagonista anche di programmi in cui i contatti umani non sono mancati ( tutto testimoniato sulla sua pagina instagram con foto e video). Quindi come direbbero i giovincelli, anche meno…

Per concludere in bellezza, non solo ha giustificato l’imbarazzante 6% in modo ancor più imbarazzante, senza ammettere che forse al pubblico non piace poi così tanto ( e basta leggere i commenti sui social per capire che genere di pensiero c’è su Malgioglio). Ha continuato a offendere in modo totalmente gratuito Giulia Salemi che tra l’altro non ha sentito e non si è quindi potuta difendere.

Giusto per ricordare qualche dolcezza riservata a Giulia: “È falsissima! E nota solo per Francesco Monte. Lei non è Kim Kardashian o Paris Hilton. Sinceramente è la persona più inutile che conosca. Io ho un’attività artistica meravigliosa – poi rivolgendosi a Signorini – Io non voglio dare popolarità a questa signora, per me possiamo chiudere. Io tanto stasera l’avrei nominata lo stesso.”