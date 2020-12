Giulia Salemi in lacrime accusata di essere una sfascia coppie: Pierpaolo la difende

Certo che bisogna avere dei seri problemi per andare fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5 e urlare contro a Giulia Salemi accusandola di essere una sfascia coppie. Ma precisamente, quale coppia avrebbe sfasciato? Quella nata nella testa degli autori del GF VIP che ci hanno ammorbato con i Gregorelli, mentre tutte le persone dotate di un pizzico di cervello sapevano bene che per motivi che non stiamo qui a elencare, tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci non sarebbe mai nato nulla? L’ultimo in ordine di tempo è il dietro front di Pierpaolo, tra l’altro, che nulla ha a che fare con Giulia Salemi, visto che rivedendo la sua ex, ha pensato di essere ancora in qualche modo legato a lei.

Eppure qualcuno ha pensato bene di andare fuori dalla casa del GF VIP per urlare a Giulia che è una rovina coppie. Pierpaolo l’ha chiaramente difesa facendo notare che non ha rovinato nulla perchè nessuna coppia c’è mai stata, così per dire…Ma a quanto pare il concetto, per chi continua ancora a mandare aerei con messaggi imbarazzanti non è chiaro. Che poi è interessante il fatto che i familiari dei concorrenti non riescano ad arrivare vicino alla casa per urlare un semplice “mi manchi” ( a parte qualche eccezione) e invece la gente con queste provocazioni ci arrivi senza difficoltà.

Giulia Salemi in lacrime dopo le urla fuori dalla casa del GF VIP 5

Giulia che un po’ il fascino di Pier lo subisce, si è sentita toccata dalle urla di queste persone arrivate davanti alla casa per darle questo simpatico messaggio. E non l’ha presa proprio benissimo:

Perché fanno queste cose? Se sei fan di Pier dovresti essere ben felice che lui è tranquillo, è sereno, mi cerca, mi abbraccia, io ci sono sempre. Due anni fa io soffrivo. Adesso a spregio farei il contrario. Adesso lo limono.

Pierpaolo Pretelli tra l’altro, pensando che le urla siano proprio di alcuni fan che sostengono la coppia non coppia, ha voluto mettere i puntini sulle i:

Scusa Giuly, ti posso dire una cosa? Per me sarebbe più semplice evitare, in generale. Parlo anche del fatto di cercarti. Ma io perché devo evitare, di cosa? Se mi va di fare una cosa, io la faccio, non mi faccio condizionare. Elisabetta ha detto che spera che io torni con la madre di mio figlio. Alfonso le ha proprio chiesto e lei ha risposto questa cosa. Quindi di cosa stiamo parlando? Non c’è nessuna coppia.

Su rassegneranno i fan della mai nata coppia ? Vedremo…