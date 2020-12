Dayane Mello fa un’altra pessima battuta sul peso di Mario Ermito (VIDEO)

Che Dayane Mello abbia una ossessione per la magrezza è cosa abbastanza palese, sotto gli occhi di tutti. E le sue non sono battute sul peso altrui. Perchè una volta la battuta ci può stare, due volte anche, ma quando si continua a lanciare bordate di questo genere, allora vuole dire che c’è qualcosa che non va. Nella casa del Grande Fratello VIP 5 Dayane sembra essere davvero ossessionata dalla forma fisica degli altri inquilini. Ed è sempre pronta a far notare i chili di troppo o qualcosa che non va. Lo ha fatto con Rosalinda, arrivando persino a imitarla, come se fosse grossa e brutta, solo perchè stava mangiando delle uova con il bacon ( e non era la prima volta in cui usava quei toni con una ragazza che tra l’altro ha combattuto l’anoressia). Oggi pomeriggio si è resa protagonista di un’altra imbarazzante battutaccia fatta verso Mario Ermito.

L’attore le stava passando accanto, pronto a fare la doccia e quindi a petto nudo. Dayane ha fatto notare che forse ha preso qualche chilo, con il suo solito tatto diciamo…Una battuta che non è passata inosservata a chi in quel momento stava seguendo la diretta del GF VIP 5 e che probabilmente, vista la reazione di Mario, non è piaciuta molto neppure a lui.

La battutaccia di Dayane Mello e Mario Ermito ( VIDEO)

Vediamo il video con la pessima battuta di Dayane sul fisico di Mario LO SCHIFO CHE MI FA QUESTA MEZZA DONNA. Perché in puntata non si denuncia anche il BODYSHAMING visto che dobbiamo essere sensibili su tutto? Io non posso tollerare questa roba. #GFVIP pic.twitter.com/QDCAxg0Xgv — 𝙗𝙞𝙩𝙘𝙝 𝙞’𝙢 𝙖 𝙜𝙝𝙤𝙨𝙩 (@ok__karen) December 28, 2020

Sui social i telespettatori del GF VIP fanno notare la cosa. Il tenore dei commenti è questo: “Anche se non commento il #gfvip5 come prima, devo dire che DAYANE MELLO ha qualche problema serio eh!non fa altro che giudicare gli altri e il loro rapporto col cibo: prima Rosalinda ora Mario Ermito. Ma quand’è che se ne torna a casa L’EX di?“.

E ancora: “Dayane dice che si sente piccola culturalmente vicino a Tommaso ma che poi quest’ultimo non abbia le basi nella vita Tommaso che dice che Pier come amico è ok e come fidanzato no Dayane che dice a Mario che se mette 5kg diventa obeso.”