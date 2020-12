GF VIP 5, Rosalinda si prepara uova con bacon e viene umiliata da Dayane Mello

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 succede davvero di tutto. Ed è sempre più evidente che i concorrenti a volte non si rendano neppure conto di essere in tv davanti a migliaia di persone che seguono il reality. Anche se chiaramente certe cose non si dovrebbero fare neppure se non ci fosse anche mezza telecamera. Si sta discutendo molto sui social di quello che è successo questa notte quando la povera Rosalinda ha deciso di farsi un uovo con il bacon. Sonia Lorenzini e Dayane Mello, vedendo l’attrice prepararsi le uova, hanno commentato scioccate dal fatto che si stesse cucinando quelle cose. Il vero problema non sta nel fatto che avrebbero potuto far notare a Rosalinda che forse un uovo con il bacon prima di andare a dormire non era il massimo…Dayane Mello ha accusato Rosalinda, quasi umiliandola, facendone anche l’imitazione.

La Mello ha sbottato contro Rosalinda dicendole che sta sempre a parlare di dieta e poi si mangia un uovo con il bacon. Non dimentichiamo che la siciliana ha avuto disturbi alimentari e forse quando si parla di cibo con lei bisognerebbe usare un tono totalmente diverso. Perchè a essere sbagliato non è il consiglio, che ci sta anche. Non era infatti un uovo per colazione, ma lo spuntino notturno. Ma il modo in cui la Mello ha persino fatto l’imitazione di Rosalinda mimando una persona grossa che non riesce a camminare tanto è grassa, è andata sicuramente oltre.

Dayane Mello imita Rosalinda e la umilia: tutta colpa di un uovo con bacon

Ed ecco il video incriminato 🚨ecco il video per chi non l’avesse ancora visto🚨 #gfvip pic.twitter.com/odYOgRVBVR — croccante stavo 55%💥 (@pazzeskamiIano) December 21, 2020

Non contenta poi delle critiche rivolte a Rosalinda, fatte tra l’altro con un tono che nulla ha a che fare con quello di una amica, ha rincarato la dose facendo la sua imitazione.

Precisiamo che i consigli sono ben accetti, se dati anche nel modo giusto. Ci sono modi e modi soprattutto perchè Rosalinda ha affrontato l’anoressia, un male dal quale non si guarisce mai completamente. Ma anche per tutte le persone che a casa magari soffrono delle stesse problematiche e vedendo certe scene, potrebbero esserne turbati. ecco il pezzo finale🤡 #gfvip https://t.co/rIj6kUckxc pic.twitter.com/VAAp19zWWR — croccante stavo 55%💥 (@pazzeskamiIano) December 21, 2020

“Pazienza, piacerò anche così” è la risposta data da Rosalinda dopo che ha visto l’imitazione fatta dalla Mello.

E’ vero che Rosalinda si lamenta sempre del suo peso, del fatto che è ingrassata e decida a volte di fare il digiuno. E può anche essere vero come detto in precedenza, che un uovo con il bacon non sia la scelta più salutare. Ma sono i modi a disturbare, non il contenuto.