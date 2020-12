Addio #Rosmello: Rosalinda chiude per sempre con Dayane Mello

E’ stata una puntata sicuramente molto forte per Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ( Adua del Vesco) quella del GF VIP 5 in onda il 28 dicembre. Ma forse Rosalinda mai avrebbe immaginato di sentire determinate cose proprio dette dalla sua più grande amica e alleata in casa ( tra l’altro l’unica che continua a chiamarla Adua, proprio dimostrando di aver capito molto del percorso della siciliana). Rosalinda dopo aver ascoltato tutte le parole di Dayane, che si è allontanata da lei senza dare spiegazioni, ritenendola una persona negativa, che fa drammi, poco ironica, con la quale non si può scherzare e via dicendo ( oltre a mettere in dubbio tante cose, come ad esempio il suo interesse reale per Mario Ermito), ha deciso di smetterla di lasciarsi manipolare e si è resa conto che forse, i tanti consigli che le venivano dati in passato, non erano poi così sbagliati.

Dopo la diretta del GF VIP 5, parlando con Giulia Salemi, ha provato a spiegare quello che prova, sancendo anche la fine della sua amicizia con Dayane Mello. Bisognerà vedere quale sarà la reazione della brasiliana che ieri sera ha perso la sua nuova alleata Sonia Lorenzini: continuerà il suo percorso da sola? Del resto è lo stesso dubbio che è venuto a Rosalinda: “Adesso Sonia è uscita si riavvicina a me? Col [email protected]@” ha detto la siciliana.

Addio #rosmello: dopo la diretta Rosalinda mette un punto alla sua amicizia con Dayane

Le parole di Rosalinda:

Mi dispiace per lei, perché ha perso un’amica leale che avrebbe avuto anche fuori da qui. Adesso poi in tanti ce l’hanno con lei. Ci sono sempre stata e l’ho difesa. Adesso ho messo un punto e un punto definitivo. Perché io tarantelle non ne faccio. L’ho detto anche in confessionale. Dopo 3 mesi di baci e abbracci, cosa mi tocca vedere. Comunque io le sensazioni me le sento, mi sentivo che sarebbe successo qualcosa del genere. Hanno fatto passare il mio ragazzo per cornuto. Hai visto che mi sono alzata e sono diventata una iena? Come ha potuto comportarsi così lei? Mi sento come in un vortice, che schifo. Non ci posso credere che sia successo

Rosalinda non riesce a credere a quanto è accaduto perchè riteneva Dayane una di quelle persone da frequentare anche fuori dalla casa. E commenta: